Trialclub heeft eigen oefenterrein in Egem

Wie zijn fietsvaardigheid en behendigheid wil trainen, kan vanaf nu terecht op het pleintje achter het kerkhof in Egem. Het MTK Trialteam Egem legde er een heus trialparcours aan. De club nodigt iedereen uit om samen met hen te trainen.

“Trial fietsen is een sport die gericht is op het afleggen van hindernissen. Je oefent verschillende behendigheden op een hindernissenparcours met een aangepaste trialfiets. De vaardigheden kunnen ook nuttig zijn voor andere sporten en in het dagelijkse leven”, vertelt clublid Jurgen Blomme. “Zo merken fietsinstructeurs duidelijk op wanneer jongeren aan trial doen. Ze zijn veel handiger in het verkeer, wat de verkeersveiligheid enorm vergroot.”

“Mijn kinderen Kenzo (17) en Terence (14) trainen al lang bij de club en behaalden al enkele knappe zeges. Zo volgde Kenzo zichzelf op als Belgisch kampioen trial in Malmedy en behaalde Terence de derde plaats.”

“Met de club hebben we nu twee parcours waar we kunnen trainen. Eentje in Aalter en een nieuw parcours in Egem. Samen met Kenzo, Terence, Maxim Van Eeckhaute en Andy Masschelin hebben we een uitdagend, maar toch toegankelijk oefenterrein gecreëerd op het plein in Egem, naast het BMX-terrein. Zo kunnen zowel beginners als ervaren sporters oefenen, van jong tot oud.”

Broers Belaey

Het trial fietsen wint steeds meer aan populariteit. “We willen de sport aantrekkelijk maken bij de jeugd. Al wie wil, kan zich aansluiten bij onze club. Je hoeft nog geen ervaring te hebben. Er kan op ieder niveau getraind worden. In onze club zitten trouwens de broers en tevens topatleten Kenny en Wesley Belaey, grote namen in de internationale trialwereld. Het parcours is voor iedereen toegankelijk. We vragen wel respect voor het materiaal en voor de buurt.”

Kenzo en Terence geven ons een kleine demonstratie en jumpen zonder enige moeite op een grote stenen buis. “Het ziet er misschien gevaarlijk uit, maar eigenlijk valt dat best mee. Je bouwt sowieso de oefeningen traag op en je moet starten bij de basis. Die bestaat uit gemakkelijke evenwichtsoefeningen. Ik oefen heel veel en doe de sport ontzettend graag”, zegt Kenzo.

“Trialfietsen hebben geen zadel en zijn heel licht. Toch kan je al komen oefenen met een gewone BMX voor de eenvoudigere oefeningen. We trainen wekelijks in Aalter of Egem op zondagvoormiddag”, besluit Jurgen.

Wie geïnteresseerd is om zich aan te sluiten bij de club kan voor meer informatie terecht bij jurgen.blomme.1979@gmail.com. Iedereen is welkom, van jong tot oud. De beginleeftijd ligt rond de 6 jaar. Wie wil meedoen voor enkele shows, zoals voor het wijkfeest, schoolfeest of optredens, mag ook contact met Jurgen opnemen.