Trendy dameskledij bij Maison Pascale: betaalbaar, eigentijds en Italiaans geïnspireerd

Pascale Buyssens ging onlangs met een nieuwe zaak van start in de Schoolstraat in het centrum van Deerlijk. Met Maison Pascale kiest ze voluit voor betaalbare, eigentijdse, vaak Italiaans geïnspireerde dameskledij.

Het ondernemen zit Pascale Buyssens in het bloed. Ze runde gedurende 15 jaar een goed draaiend kapsalon en was bijna even lang actief in de carwash in de Vichtesteenweg. “Ik had het meer dan gehad met die vuile kleren en die veiligheidsschoenen en heb met een eigen modezaak de grote droom gerealiseerd die ik eigenlijk altijd gekoesterd heb. Begin mei ben ik in Beveren-Leie met een winkel van start gegaan, maar het was altijd mijn bedoeling om resoluut voor Deerlijk te kiezen als er een passend pand vrijkwam… We vonden al heel snel die ideale locatie, de woning waar vele jaren Café Courrier was gevestigd. Het pand heeft een hele metamorfose ondergaan. Ik heb hier zelf serieus de handen uit de mouwen gestoken met plamuren en schilderen, maar prijs me gelukkig dat ik ook heel veel hulp kreeg van mijn man Jurgen Vanden Berghe en mijn zoon Niels Verbauwhede. Het resultaat mag allicht gezien worden als ik voortga op de vele positieve reacties die ik al te horen kreeg.”

Italiaans tintje

“Met Maison Pascale ga ik voor dameskledij met een Italiaans tintje. Ik probeer de laatste trends op de voet te volgen. Verwacht hier geen haute couture, maar wel eigentijdse en betaalbare kledij: jurken, broeken, pulls en gilets, blazers, jumpsuits, blouses, mantels, jassen… Ik heb ook een beperkt gamma aan accessoires in het aanbod. Het is mijn bedoeling om geregeld met Ladies Nights uit te pakken. Met een groepje vriendinnen kleren passen bij een hapje en een drankje. Altijd op afspraak. Wie dan voor een bepaald bedrag koopt, krijgt haar deelname in de kosten gewoon terugbetaald. Vrijdag 25 november is het Black Friday. De winkel is speciaal open tot 20 uur ‘s avonds en iedereen krijgt 15 procent korting. Alles is ook te verkrijgen via mijn webshop. De winkel is open op woensdag van 14 uur tot 18 uur, op donderdag, vrijdag en zaterdag, telkens van 10 tot 12 uur en van 14 uur tot 18 uur (zaterdag tot 17 uur). (DRD)

Maison Pascale, Schoolstraat 18, Deerlijk, 0493 42 19 63, www.maisonpascale.be