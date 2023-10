Trekkershut in Merkenveld ontvangt eerste bezoekers

In 2018 begon Hopper Jeugdverblijven samen met vrijwilligers aan de bouw van twee trekkershutten in Merkenveld, elk met een capaciteit van zes bedden. Recent werden de eerste bezoekers ontvangen. “Enkel de ramen zijn gekocht bij en geplaatst door een vakman, alle andere werken zijn trouw uitgevoerd door onze vrijwilligers. Iedere woensdag staat onze ploeg van ongeveer tien fitte senioren klaar voor allerlei werken op ons domein. Wilgen knotten, kleine herstellingen, onderhoud en kleine bouwwerken, met de bouw van de trekkershutten bewezen die mensen dat ze ook grote werken aankunnen”, begint Ward Vervaeke, resident in Merkenveld. “De hutten zijn tot in de puntjes afgewerkt en onze doelgroepen zijn vooral tijdens de zomer kookouders die meekomen met tentenkampen naar Merkenveld. Meestal staan die mensen ’s morgens als eersten op om het ontbijt te verzorgen en kunnen ze pas als laatsten gaan slapen. Om kookouders enig comfort te geven kunnen we vanaf nu de trekkershut aanbieden, daar kunnen zes mensen in overnachten en iedereen heeft een eigen kleine slaapkamer om zich terug te trekken. Er is een kleine keuken en men kan een eigen kampvuurtje maken. Een volgende groep zijn de jongeren die tijdens de wintermaanden op verkenning komen om hun zomerkamp voor te bereiden. Een derde groep zijn families of vrienden die het gevoel van kamperen wensen te ervaren maar toch comfort willen.” (BC/foto BC)