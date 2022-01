Treinreizende dichters Jan Ducheyne en Laurence Vielle doen Oostende aan op Gedichtendag

Naar aanleiding van Gedichtendag brengen de Oostendse dichter Jan Ducheyne en zijn collega Laurence Vielle op donderdag 27 januari om 13 uur hun verhaal op het Paulusplein in Oostende.

Jan Ducheyne is een Oostendse dichter ep erformer en bekend als stichter en bezieler van het dichters- en vertellersamalgaam De Sprekende Ezels. In een vorig leven was ij treinbegeleider bij de NMBS.

Hij is nu bezig aan een poëtisch treinproject in vijf dagen. Van 26 tot 30 januari doorkruist hij het land per trein, van Antwerpen tot Doornik en van Aarlen tot Oostende. Laurence Vielle, Dichter des Vaderlands 2016, is zijn reisgezel. Samen schrijven ze onderweg gedichten en brengen die op hun eigen manier over aan de medereizigers.

Op donderdag 27 januari doen de moderne troubadours Oostende aan. Samen brengen ze hun eigen verhaal, met hun eigen woorden en hun eigen drift, om 13 uur op De Laatste Trein op het Paulusplein. De toegang is gratis en iedereen is welkom, wel best vooraf verwittigen op 059 80 81 91 bij Iwein Scheer in ‘t Kroegske. De organisatie is in handen van de vzw De Beeldstorm.

(HH)