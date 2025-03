Treffi.eu is het nieuwe Belgische alternatief voor Amerikaanse sociale media: “Alles in één handig platform, made-in-Wervik”

Het politieke schouwspel in Amerika zorgt ook voor een tegenreactie in Europa. Bij heel wat Europeanen klinkt zelfs een anti-Amerikaanse trompet, waarbij producten en diensten made-in-USA worden geweerd. Wie Facebook wil laten voor wat het is, kan wel beroep doen op een Belgisch alternatief. Vanuit Wervik wordt Treffi.eu online gehouden. “Volledig gratis en op beveiligde servers!”

Weg met Amerikaanse producten? Het is een lokroep die misschien net iets eenvoudiger wordt geroepen dan daadwerkelijk uitgevoerd. Heel wat dagelijkse producten en diensten hebben immers een Amerikaanse link en zijn erg moeilijk te vervangen. Facebook, LinkedIn, Instagram en zelfs WhatsApp? Ze zijn onmisbaar geworden in het dagelijkse leven van miljoenen mensen, maar zijn ook volledig in Amerikaanse handen.

Eén handig platform

“Maar dat hebben we bij Treffi ook allemaal, in één handig platform, made-in-Wervik!” Valerie Vanryckeghem, Dario Verstraete, Annelies Mussly en Jurgen Vervisch glunderen wanneer ze spreken over hun platform. Er werd lang aan gebouwd, ontworpen en er werd zelfs verschillende keren herbegonnen. “Maar het eindresultaat is dan ook ééntje om trots op te zijn. We hebben heel wat lessen geleerd van de grote Amerikaanse broertjes, vooral dan op gebied van veiligheid. De code voor de site werd meerdere keren aan heel wat veiligheidstests onderworpen en we maken ook gebruik van servers die volledig in Europese handen zijn.”

Op gebied van gebruiksgemak hebben de vier IT-ondernemers geen steen ongemoeid gelaten. “Treffi combineert alle kerntaken van verschillende sociale media, in één handig platform. Je zoekt vrienden op basis van naam of gewoon op basis van interesses of hobby’s. Zo kun je aan de praat raken met iemand aan de andere kant van Europa, enkel en alleen omdat je dezelfde passie deelt. Groepen of zelfs een online winkel aanmaken? Je doet het in een handomdraai. Gesprekken voeren met de mensen? Dat doe je in een groepschat of je kan gebruik maken van de geïntegreerde berichtendienst.”

Gratis app

De ondernemende Wervikanen glimlachen breed wanneer ze hun pronkstuk tonen. “Treffi beschikt ook over een eigen app voor je smartphone. Zowel voor Android of iPhone kan je het gaan downloaden. Daar kwam erg veel bij kijken, vooral om het zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Onze site is trouwens beschikbaar in alle Europese landen, volledig in de taal van de gebruiker. Het beste van al? Het is voor iedere gebruiker volledig gratis!”