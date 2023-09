Trax wordt cowboydorpvoor het goede doel

Op 10 september wordt de Trax-site door De Rode Lopers omgebouwd tot cowboydorp compleet met rodeostier, schiettent, lassowerpen en een ‘real American barbecue’. En dat alles om geld bijeen te krijgen voor het goede doel: lokale kankerprojecten.

De Rode Lopers zijn niet aan hun proefstuk toe. Een groep enthousiastelingen organiseert sinds 2008 sportieve en benefietactiviteiten met de bedoeling lokale projecten in de strijd tegen kanker te steunen.

Op zondag 10 september palmen De Rode Lopers de Trax-site in. Het wordt hun eerste country-event en dat mag gerust een traditie worden, klinkt het.

“Op zoek naar iets nieuws, iets leuks, een publiekstrekker ook, kwamen we bij een country- en westernbarbecue uit”, legt Geert Nemegeer uit. “We wilden met een uniek gebeuren op de proppen komen en we denken dat ons programma groot en klein, oud en jong zal kunnen charmeren.”

“We beginnen ’s middags met een aperitiefje en de barbecue. Tussen 11 en 14 uur kan wie is ingeschreven aanschuiven voor vier stevige stukken vlees en een dessert tegen de prijs van 22 euro. ’s Namiddags is de toegang tot de attracties op de Amerikaanse kermis wel gratis.”

Schiettent

“Zo zal er een schiettent staan en kan je proberen de rodeostier te verslaan. Ook nagelen, een spelletje kop van jut, lasso werpen, darts, cornhole en hoefijzerwerpen staan op het programma. Voor de kinderen zijn er springkastelen, kan men zich laten schminken, gekke pruiken opzetten en door het cowboydorp rijden met een treintje.”

“Een westernfeest kan niet zonder een passend deuntje muziek. Daar zorgt Johny B Blue voor en de danssaloon Old Kentucky uit Kortemark zorgt voor demonstratiedansen en geeft ook een workshop country dance.” Inschrijven voor deze BBQ Western Style kan via de website van De Rode Lopers. Inschrijven voor de maaltijd is verplicht. (Bart Crabbe)

Info en inschrijven op www.derodelopers.be.