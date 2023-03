Trax blijft epicentrum van carnavalsgebeuren mits wat aanpassingen: “Plaats voor 1.000 aanwezigen”

Roeselare viert van vrijdag 10 tot en met zondag 12 maart carnaval. Het epicentrum van de festiviteiten ligt ook dit jaar op de Trax-site, maar in vergelijking met vorig jaar zijn er toch heel wat nieuwigheden. “Met enkele aanpassingen willen we het carnaval sfeervoller maken met natuurlijk de stoet op zondag als apotheose”, aldus schepen José Debels (CD&V).

Nadat het carnaval jarenlang plaatsvond in een feesttent op de Grote Markt in Roeselare, werd er vorig jaar voor het eerst gefeest op de Trax-site. “We merkten toen wel dat de sfeer vroeger beter was. De vele lange tafels in de zaal op Trax zorgden ervoor dat er weinig gedanst en gefeest werd. We blijven in Trax waardoor kermiskramers opnieuw terecht kunnen in het centrum. We passen wel het carnavalsconcept aan”, aldus schepen van Feestelijkheden José Debels. Zo komen er in de zaal meer bistrotafels waardoor carnavalisten meer ruimte zullen hebben en we ook de capaciteit kunnen optrekken naar meer dan 1.000 aanwezigen.”

Op vrijdag wordt Nastja Vandekerckhove van carnavalsvereniging ’t Motje er aangesteld als Prins Alexander XXXVII. Hij is dit jaar de enige kandidaat. Nastja treedt daarmee in de voetsporen van zijn vader Bart, die in het verleden al stadsprins was en dit jaar zelf gekozen werd tot prins van België.

Ook dit jaar is er op zaterdag de verkiezing van de Regenboogprins. Die verkiezing liep de voorbije periode echter niet zoals gepland. Nic Pycke van RCV ’t Motje zou normaal aangesteld worden. “Maar door een probleem tussen Nic en de carnavalsvereniging zal dat niet gebeuren. Met Walter ‘Snoopy’ Mertens vonden we gelukkig een andere kandidaat”, aldus Jan Parmentier, ondervoorzitter van het Rodenbach Carnavalcomité.

Hoogtepunt van de festiviteiten is ongetwijfeld de stoet op zondagmiddag. Ook daar zijn er enkele nieuwigheden. De carnavalsstoet start dit jaar in de Beversesteenweg. “Vorig jaar stonden de wagens opgesteld aan Trax, maar daar moest er te veel gemanoeuvreerd worden”, aldus de schepen van Feestelijkheden.

Vanuit de Beversesteenweg rijden de 33 carnavalswagen vanaf 14.11 uur het stadscentrum in. “Confetti mag nog steeds, maar in de startzone in de Beversesteenweg en langs de Sint-Amandsstraat, waar er vorig jaar klachten waren, mag het dit keer niet”, aldus de schepen.

Het Rodenbach Carnavalcomité hoopt ook kinderen warm te maken voor carnaval. Na het succes van vorig jaar is er op zaterdagmiddag weer het kindercarnaval. De Loco Kids Disco, Radio Bingo en Prins Spekke komen tussen 14 en 17 uur langs in Trax om er de kinderen te animeren. Daarnaast is er nog heel wat randanimatie. Alle aanwezige kinderen krijgen een stempelkaart. Als ze alle activiteiten hebben gedaan, krijgen ze een goodiebag.

