Trapegeerboei van het strand gesleept

De Trapegeerboei die maandag aanspoelde op het strand van Oostduinkerke is van het strand weggesleept en ligt nu tegen de parking van Sint-Andre in Oostduinkerke.

De boei ligt normaal op ongeveer 4 kilometer in zee voor Sint-Idesbald buiten de Broersbank. De Trapegeerboei toont de binnenkant aan van het vaarwater van het Westdiep. De boei, die ook een meetpunt is, is voorzien van een klein zonnepaneel dat de boei van ondermeer stroom en licht voorziet. De boei is volledig begroeid met allerhande zeewier en mosselen en wacht op transport. (JT)