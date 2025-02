Trapdiva’s fietsen voor KOTK

Tijdens het hemelvaartweekend, van 29 mei tot en met 1 juni, vindt de 14de editie plaats van de 1.000 km voor Kom Op Tegen Kanker. Gaststad is Mechelen. Vorig jaar nam Annick Duyck, voorzitster van het Meulebeekse Rode Kruis en eveneens voorzitster van de plaatselijke Markant-afdeling, samen met Lieselot Devriese hieraan deel. Ook dit jaar neemt ze deel met de Meulebeekse Trapdiva’s.

“We hebben toen hard getraind om te slagen in onze opdracht en jawel, het is ons gelukt”, aldus Annick Duyck. “Vooraf hadden we enkele acties ondernomen om ons startgeld te kunnen betalen. Dit jaar dienen alle deelnemende teams 5.500 euro te betalen vóór 9 mei op rekening van Kom Op Tegen Kanker. Vorig jaar bedroeg de netto-opbrengst van de 13de editie 6.925.500 euro. Deze netto-opbrengst gaat vooral naar het kankeronderzoek dat een directe impact heeft op de levenskwaliteit en overlevingskansen van mensen met kanker.”

Biologische shampoo

“Ondertussen weten we al dat deze 14de editie al volledig volzet is. Nu komt het er op aan om ons deelnamebedrag bijeen te sprokkelen. Wij verkopen biologische shampoo aan 8 euro per fles. Deze zijn te verkrijgen bij de deelnemende fietsers of via mijn mailadres annickduyck@hotmail.com. Op vrijdag 21 februari organiseren we een grote quiz algemene kennis in de refter van de sportschool in Meulebeke. Ploegen van telkens vier deelnemers betalen 20 euro. Vrije giften worden vanzelfsprekend ook aanvaard. Je kan een bedrag overmaken op BE14 7331 9999 9983 met de vermelding ‘Gift 170243510’.”

“De dappere Meulebeekse Trapdiva’s bestaan uit Bernadette Decoster, Heidi Vanhoorelbeke – die zelfs twee ritten van 125 km voor haar rekening neemt), Trui Valcke, Anja Verhoye, Kathy Vanderroost, Kristien Verdonck en ikzelf”, besluit Annick Duyck. (LB)