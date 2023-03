Transporteur Willaert vervoert hulpgoederen naar Turkije: “Onze chauffeur Ludo zal 14 dagen onderweg zijn”

Transportbedrijf Willaert uit Gits, recent overgenomen door een Nederlandse collega waarvan de zaakvoerder Turkse roots heeft, stuurt een vrachtwagen met chauffeur naar Turkije met een partij hulpgoederen.

Maandag 20 maart zet chauffeur Ludo Demeulenaere koers richting Turkije met in zijn laadruimte hulpgoederen voor de mensen die getroffen zijn door de aardbeving. Ludo werkt voor de BV Vervoer André Willaert en Zonen. “Ons bedrijf bestaat al meer dan 60 jaar en werd destijds opgericht door mijn schoonouders”, zegt Els Werbrouck, de echtgenote van Filip Willaert. “We werken nu nog met vier vaste chauffeurs en wij twee, maar we zijn sinds 3 februari overgenomen door CH Dekker, een transportbedrijf uit Ilpendam, net boven Amsterdam. De baas daar heeft Turkse roots, de voorbije weken zijn er al meerdere vrachtwagens naar Turkije vertrokken. Maar nu springen wij ook mee op de kar. In Nederland bestaat er ook een stichting die de hulpgoederen voor Turkije inzamelt, die zouden we hier ook in België willen oprichten. Maar daarvoor kunnen we wel wat media-aandacht gebruiken.”

Op zoek naar retourzending

Els reisde met de trein vrijdag nog naar Brussel om er de nodige vergunningen op te halen, haar man Filip ging in Nederland de hulpgoederen op halen. “Onze chauffeur Ludo wilde maar al te graag doen wat zijn Nederlandse collega’s ook nu al doen. Hij zet maandagmorgen in alle vroegte aan richting Duitsland en sluit daar aan bij een collega, samen rijden ze dan elk met hun vrachtwagen verder via Oostenrijk, Roemenië, Hongarije, Bulgarije en zo naar Turkije. Daar mogen ze hun goederen afleveren op de een officiële losplaats.”

De chauffeur zal twee weken over de reis heen en terug doen. “We zijn nu nog aan het bekijken of hij pakweg in Oostenrijk nog een retourzending kan oppikken, zodat de vrachtwagen niet leeg de terugreis moet afhaspelen.”