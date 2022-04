Transmigrant die 250.000 euro won met kraslotje uit Zeebrugse winkel getuigt: “Ik wil hier blijven, een huis kopen en een vrouw vinden”

De Noord-Afrikaanse transmigrant die 250.000 euro won met een kraslotje uit een Spar-filiaal in Zeebrugge bekijkt met zijn advocaat Alexander Verstraete hoe hij zijn winst kan innen. Als illegaal kan hij immers niet zomaar een bankrekening openen. “Ik zou graag in België blijven”, getuigt S. “Ik zou een huis willen kopen en een vrouw vinden om mee te huwen.”

We ontmoeten S. – zijn volledige naam wil hij niet in de krant lezen – in de tuin van zijn raadsman in de Oude Dorpsweg in Varsenare. Hij is samen met enkele kennissen met de wagen afgezakt vanuit Brussel, waar hij tegenwoordig vertoeft. S. is duidelijk een man van weinig woorden maar staat ons toch even te woord. In gebrekkig Frans vertelt hij hoe hij in Zeebrugge terechtkwam. “Ik ben vier maanden geleden vertrokken uit mijn geboorteland”, zegt hij. “Ik ben met de boot naar Spanje gereisd en ben vervolgens te voet en bijna zonder te stoppen via Spanje en Frankrijk naar België gekomen. Ik arriveerde hier uiteindelijk zo’n anderhalve maand geleden. Het was een loodzware tocht.”

Uiteindelijk kwam S. in de Zeebrugse kerk terecht waar hij werd opgevangen. “Ik ben daar heel dankbaar voor”, zegt hij. “Ik verbleef er samen met een landgenoot, die net als mij illegaal in België verblijft. Met elke euro die we konden missen kochten we kraslotjes in de hoop iets te winnen. En op een dag was het dus prijs. Ik kon het haast niet geloven. Ik kocht het winnende ticket met de winst van drie andere, goedkopere tickets. Het winnende ticket kostte mij vijf euro. Ik had enorm veel geluk.”

Bankrekening

Het lotje bleek uiteindelijk liefst een kwart miljoen euro waard. Wat hij met dat enorme bedrag gaat doen? “Ik weet het nog niet precies”, zegt S. “Dat bedrag is wat aan de grote kant natuurlijk. (lacht) Ik ben alleszins niet van plan om de oversteek te maken naar Groot-Brittannië. Dat was aanvankelijk de bedoeling. Ik wil hier in België een huis en een auto kopen. En een vrouw vinden om mee te huwen. Mocht dat allemaal lukken, zou dat fantastisch zijn.”

S. beschikt wel nog niet over het geld. Omdat hij illegaal in het land verblijft kan hij zijn winst niet zomaar innen. Wie door de Nationale Loterij uitbetaald wil worden heeft immers een bankrekening op zijn naam nodig. Net om die reden durfde hij zelf niet naar de Nationale Loterij in Brussel te stappen en dus stuurde hij er vrijdag drie kennissen heen. De drie werden daar gearresteerd omdat het vermoeden bestond dat ze het ticket van S. gestolen hadden. Maar dat bleek dus niet het geval. De drie schakelden via via advocaat Alexander Verstraete in die met de winnaar afsprak aan het politiekantoor. Toen S. het verhaal bevestigde en de politie hem herkende als de man op de beelden van de bewakingscamera in de Spar-winkel, mochten de drie opnieuw beschikken.

Kluis bij politie

Voorlopig ligt het ticket in bewaring in een kluis van de Brugse politie. “We gaan nu de bank contacteren en kijken of we een rekening op zijn naam kunnen openen zodat mijn cliënt het geld dat hem toekomt alsnog kan innen”, zegt advocaat Verstraete. “Als dat niet lukt, zullen we iets anders moeten verzinnen. Maar we zullen het doen lukken.” (AFr)