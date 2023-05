Transfosite krijgt geen windmolen, wel zonneparking

De middelgrote windmolen die op de Transfosite voorzien was, komt er niet. Wel is de bouw gestart van de zonneparking en is men bezig met de realisatie van een indrukwekkende educatieve route rond energie op het terrein.

Het is de bedoeling om de hele Transfosite energieneutraal te maken. Daarmee bedoelt men dat men via hernieuwbare energieproductie de stroomvoorziening op de Transfosite wil verzorgen. “We willen op de plaats waar vroeger een centrale werkte op steenkool, nu de energiesystemen van de toekomst gebruiken om de site te voorzien van stroom. Ik denk dan uiteraard aan zonnepanelen, maar ook aan een warmtekrachtkoppeling, grote batterijen en zelfs de aanleg van een gelijkstroomnet”, vertelt Dominiek Vandewiele van Leiedal die het project stuurt. Een middelgrote windmolen, met een tiphoogte van 49 meter, stond eveneens op de planning. “Die komt er niet. De aanwezigheid van hoogspanningskabels in de omgeving maakt dat Netbeheerder Elia geen toelating geeft.” Wel komt er een zonneparking. “Deze komt waar vroeger de bezinkputten waren, een stuk grond die er zich uitstekend toe leent om tot parking omgevormd te worden. De parking, die plaats zal bieden aan een zeventigtal voertuigen, zal overdekt worden en op dit dak komt dan zowat 1.400 vierkante meter aan zonnepanelen. Ook op enkele daken van de site komen zonnepanelen.” Daarnaast komt een grote warmtekrachtkoppeling. Door gebruik te maken van zo’n installatie, wordt energie efficiënter ingezet en kan er energie bespaard worden. Door het inzetten van grote batterijen kan er ook een teveel aan elektriciteit opgeslagen en vrijgegeven worden, indien nodig.

Educatieve route

Men is ook volop bezig met het realiseren van een educatief parcours met een zevental binnen- en buiteninstallaties. “Die installaties zijn er vooral op gericht om spelenderwijs kennis te maken met de diverse vormen van moderne energievoorziening. Bedoeling is dat schoolkinderen hier op bezoek komen en een leerrijke dag beleven. Binnen is er een speciale ruimte waar, aangepast aan de leeftijd, uitleg gegeven zal worden en men ook proefondervindelijk zaken zal kunnen aanleren. Buiten zijn het dan eerder leuke zaken die aantonen hoe men energie kan opwekken. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de lichtschommel waar je door te schommelen een licht kan doen branden of het camerasysteem dat op de watertoren komt. Door een gewicht naar boven te trekken en weer te laten dalen, kan men beneden zien wat de camera’s boven registreren. En zo zijn er nog een aantal zaken”, weet Merel Goossens van Leiedal te vertellen.

Waar vroeger de bezinkputten waren, komt een zonneparking voor 70 wagens. © GJZ

Verder zal men over de site een gelijkstroomnet aanleggen, wat uniek zal zijn in Vlaanderen. “Deze proeftuin als het ware, zou tegen de zomervakantie gerealiseerd moeten zijn. De zonneparking verwachten we ten laatste in het voorjaar van 2024 te kunnen openen”, besluit Merel Goossens. Geven we nog even mee dat de projecten lopen in samenwerking met onder andere Leiedal, de provincie, Fluvius, UGent en de gemeente Zwevegem. De financiering gebeurt door Europa.