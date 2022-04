Transfo Zwevegem zoekt medewerkers van vroeger en nu om hen te trakteren

Op zondag 24 april staat de Transfosite in Zwevegem centraal op Erfgoeddag. Men wil er ook oud-medewerkers trakteren

‘Erfgoeddag maakt school’ is het thema van de jaarlijkse hoogdag voor cultureel erfgoed. Transfo Zwevegem grijpt deze insteek aan om de site tot steunpunt voor de STEM-opleidingen en de technische beroepen in de regio te transformeren. “Op die manier betuigen wij respect aan alle mekaniekers en elektriciens die deze centrale groot hebben gemaakt.”, zegt siteverantwoordelijke Diana De Cat.

Vroeger en nu

Op Erfgoeddag krijgt iedereen boeiende weetjes op een leerrijke en ludieke wijze voorgeschoteld langs het technisch circuit. In de klas van Meester Teirlynck ontdekt men het leslokaal van toen en nu.

Het Guldensporencollege van Kortrijk tovert deze klas tevoorschijn in het Mechaniekersgebouw op de site, naast het infopunt. Verder verwelkomt escaperoom PLONG iedereen in het vroegere ‘Werkhuis van de Elektriekers’.

“Tijdens het technisch traject ontdekt men technieken om te brouwen, te duiken en … elektriciteit te produceren. In De Circus Brouwerij leggen brouwers Tim en Bert trots het systeem van de communicerende vaten uit. Een mooi en vooral lekker voorbeeld van erfgoed met optimaal hergebruik.”

“Ontdek verder de wondere wereld van techniek in de Duiktank waar men de systemen voor waterzuivering, zwembadtechnieken, verwarming met warmtepompen en luchtverversing. Tenslotte is er ook nog een robotworkshop van hogeschool VIVES.”

Het Zwevegems Teater presenteert ‘Den Ellentriek’, een theaterwandeling doorheen de technische installaties van Transfo die afsluit met een kortfilm.

Den Ellentriek

“Tijdens die evocatie van het Zwevegem Teater krijgt men exclusief toegang tot installaties die je anders nooit te zien krijgt. Ook is de Machinezaal enkel toegankelijk via deze evocatie. Tijdens die wandeling ontdekt men de machines van de elektriciteitscentrale en het productieproces.”

“Men keert terug in de tijd en maakt kennis met de verliefde Lowie, zijn werkmakkers en het harde labeur in de centrale. Kortom, men beleeft ‘Den Ellentriek’ aan de zijde van de werklieden die Transfo groot maakten.”

Anciens gezocht

Om die oud medewerkers van de centrale te eren, is men nu op zoek naar de ‘anciens van Den Ellentriek’. “Iedereen die ooit in Transfo Zwevegem heeft gewerkt is op Erfgoeddag, zondag 24 april, vanaf 15 uur welkom met partner voor gratis koffie met taart én de theaterwandeling om 16 uur. We vragen wel vooraf in te schrijven via mail naar info@transfozwevegem.be of telefonisch op 056 76 58 00”, besluit Diana De Cat.

Wie Transfo wil bezoeken kan best eerst de website raadplegen, want voor sommige zaken dient vooraf ingeschreven te worden.

(GV)