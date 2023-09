Transfo Zwevegem opent Transfo Energiek en bijhorende belevingsroute en is daarmee energieker dan ooit

Vrijdagavond werd het bezoekerscentrum Transfo Energiek en een bijhorende belevingsroute officieel geopend in Zwevegem. Beide zijn dagelijks te bezoeken.

Transfo zet volop in op beleving en educatie rond het thema ‘energie’ en dit voor een breed publiek. Een belevingsparcours dompelt de bezoeker op interactieve manier onder in de boeiende wereld van energie.

Verspreid over de Transfo-site zijn er vijf doe-installaties: een lichtschommel, een energiefiets, een energievloer, een interactief uitzichtpunt en een maquette. Tevens werd een bezoekerscentrum ‘Transfo Energiek’ ingericht. “Hier neemt men een kijkje achter de schermen. Men ontdekt wat elektriciteit precies is en hoe die wordt opgewekt en getransporteerd. Verder besteden we ook veel aandacht aan de overgang naar groene, duurzame energie en aan de pioniersrol die de Transfo-site daarin speelt”, zegt gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe.

Zonneparking

Transfo wil een uithangbord zijn voor energie en duurzaamheid, nu en in de toekomst. “Dat gebeurt door het bouwen van een future-proof energienetwerk dat de site via nieuwe duurzame energie-infrastructuur voorziet van energie op basis van gelijkstroom. Transfo wordt zo een van de energiehubs of living labs waar geëxperimenteerd wordt met hernieuwbare energie.”

Een zonneparking combineert vanaf eind dit jaar parkeerfaciliteiten voor de site met zonnepanelen en ook op de gebouwen van Transfo komen zonnepanelen. “De energie die overdag wordt geproduceerd wordt gestockeerd in een batterijopslag, waarbij gebruik wordt gemaakt van oude busbatterijen”, aldus Vanlerberghe.

Vrij te bezoeken

Het buitenparcours en het bezoekerscentrum van Transfo Energiek zijn vrij te bezoeken en zijn elke dag open van 9 uur tot 17 uur. Het bezoekerscentrum in groep bezoeken kan vanaf 2024 ook onder begeleiding van een gids.

Het belevingsparcours Transfo Energiek werd mede gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling via het programma Urban Innovative Actions.