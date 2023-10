Transfo is energieker dan ooit: belevingsparcours en bezoekerscentrum rond de wereld van energie

Op de Transfosite werd het bezoekerscentrum Transfo Energiek en een bijhorende belevingsroute geopend. Daarnaast werden de nieuwste restauratiewerken voorgesteld. Daarmee is de Transfosite energieker dan ooit.

De voormalige elektriciteitscentrale Transfo zet volop in op beleving en educatie rond het thema energie en dit voor een breed publiek. Een belevingsparcours dompelt de bezoeker op een interactieve manier onder in de boeiende wereld van energie.

Verspreid over de Transfosite zijn er enkele doe-installaties zoals een lichtschommel, een energiefiets, een energievloer en een interactief uitzichtpunt. Ook werd een maquette onthuld waarbij het makkelijker is om zich te oriënteren. In het bezoekerscentrum Transfo Energiek neemt men een kijkje achter de schermen van energie. “Men ontdekt wat elektriciteit precies is en hoe die wordt opgewekt en getransporteerd. Verder gaat ook veel aandacht naar de overgang naar groene, duurzame energie”, zegt gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe.

Een zonneparking, overdekte parking met zonnepanelen, combineert vanaf eind dit jaar parkeerfaciliteiten voor de site met zonnepanelen. “Ook op de gebouwen van Transfo komen zonnepanelen. De energie die overdag wordt geproduceerd wordt gestockeerd in een batterijopslag, waarbij gebruik wordt gemaakt van oude busbatterijen”, aldus Jurgen Vanlerberghe.

Uitstraling

Sedert 2002 werken de publieke partners (Zwevegem, Provincie West-Vlaanderen en Leiedal) samen om Transfo te restaureren en een nieuwe invulling te geven. “De machinezaal, het ketelgebouw, de duiktank, het mekaniekersgebouw zijn belangrijke realisaties die de site nieuw leven inblazen. Deze renovatie maakt van de site Transfo een uniek ensemble met nationale en internationale uitstraling.

De recente erfgoedrenovaties op de site zijn gerealiseerd met steun van het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid en de gemeente Zwevegem, binnen een meerjarenovereenkomst.

“Eind 2006 zijn de installaties uit de oorspronkelijke pompenzaal weggenomen. Het gelijkvloers werd toen als feestzaal herbestemd. De ruimte erboven, de huidige pompenzaal, dient nu als annex bij de machinezaal op hetzelfde niveau. De muurcementering is hersteld met behoud van haar patine, een vloerafwerking in polierbeton is voorzien en metaalstructuren zijn herschilderd. Verder zijn ook brandwerende deuren voorzien”, vertelt Cleo Bouttens van de gemeente.

Kantoorruimte

De machinezaal is door de jaren heen uitgegroeid tot een populaire plek voor evenementen. In de monumentale ruimte zijn de originele turbines nog steeds in hun oorspronkelijke staat te vinden zijn. “De noodzaak om een evacuatieweg te maken werd door de architecten omgeturnd naar een unieke kans om een monumentale ingang te voorzien vanaf het jaagpad langs het kanaal Bossuit-Kortrijk, dwars door de ketelruimte. Een koker van beton en cortenstaal ontsluit binnen- en buitenruimte en maakt een unieke verbinding”, aldus Cleo Bouttens.

Ook aangepakt werd het Eliagebouw in het oosten van de site.” Hier is de buitenschil gerenoveerd: het buitenschrijnwerk, de gevel en het dak. Dit gebouw maakt deel uit van de site van het toekomstige Transfo Climbing.”

Het nieuwe Transfogebouw was de verwerkingseenheid die de geproduceerde stoom in uitgaande netspanning transformeerde. “Het nieuwe Transfogebouw vormt voortaan een uniek en bezielend kader voor ondernemen. De ruimtes worden door Intercommunale Leiedal en de gemeente Zwevegem per verdieping verkocht en variëren tussen de 300 en 375 vierkante meter.”

Erfgoedelementen

Het gebouw telt vijf verdiepingen, met een prachtige uitkijk op de omgeving en de site. Leiedal heeft voor elke verdieping een inspirerend voorbeeld van kantoorinrichting ontwikkeld, met behoud van talloze unieke erfgoedelementen.

Het buitenparcours en het bezoekerscentrum van Transfo Energiek zijn vrij te bezoeken, elke dag open van 9 tot 17 uur. Het bezoekerscentrum in groep bezoeken kan vanaf 2024 ook onder begeleiding van een gids.