Trampolinepark, bowling en escaperoom ‘Lockdown’ mogen weer open:“We hebben de afgelopen weken stevig geïnvesteerd”

Na een tijd van lockdowns en sluitingen mogen de binnenactiviteiten opnieuw van start gaan. In Kortrijk stonden ze vooral op de Pottelberg met hunkerende ogen uit te kijken naar dit ene, langverwachte moment. De historische site biedt immers onderdak aan één van de grootste indoor entertainmenthallen uit de streek en ook zij kunnen opnieuw de deuren openen.

Een trampolinepark, een futuristische indoor bowling of een indoor speelterrein voor de allerkleinsten onder ons? De verplichte sluiting, een direct gevolg van de federale coronamaatregelen, kwam genadeloos hard aan op de Kortrijkse Pottelberg. “Zagen we het aankomen? Ja! Vinden we het terecht en in proportie? Dat is een andere vraag!” Kelly Vandersteene (28), die aan de slag is als marketeer voor de overkoepelende organisatie die de indooractiviteiten op de site waarborgt, is alvast blij dat ze het verlossende signaal uit Brussel mochten ontvangen.

Pottelberg en Woopahoo

“Op 4 december moesten we een deel van onze activiteiten opschorten, op 25 december volgde dan de genadeslag”, pikt ze in. “We begrijpen natuurlijk dat er werk gemaakt moet worden van een structurele aanpak van de pandemie en dat iedereen zijn of haar steentje moet bijdragen. Toch hadden we het gevoel dat het geheel absoluut niet proportioneel werd gehouden. Als indoor ontspanningsruimte hadden we alles op alles gezet om het voor onze klanten en medewerkers zo veilig mogelijk te houden. Onder onze vleugels vallen het indoor speelpark, het trampolinepark, de bowling en de winterbar. Om maar een eenvoudig voorbeeld te geven: op de bowlingbanen lieten we enkel bubbels van maximaal 6 personen toe. De volledige entiteit van onze activiteiten werd bijna permanent ontsmet en dan plots krijg je te horen dat we de boel mogen sluiten? Wat is het verschil tussen zes mensen die hier een potje komen bowlen of diezelfde mensen die bij elkaar thuis een glas gaan drinken? Als kers op de taart heeft onze sector niet echt een overkoepelende organisatie die onze belangen vertegenwoordigt. Met Jump Pottelberg hebben we een trampolinepark, met Bowling Pottelberg hebben we ook net dat en met Woopahoo hebben we een indoor speelpark. Elke sector heeft ergens wel een vertegenwoordiger, maar voor ons bestaat dat niet. We kregen na een lange tijd contact met de mensen die de musea vertegenwoordigen en vroegen hen of ze ons in hun circuit konden opnemen, om zo toch enige stem in Brussel te hebben. Toch kunnen we onmogelijk stellen dat dit de absolute oplossing was. Voor ons zat er niets meer op dan gewoon te wachten totdat de regering besloot om de zaken weer wat te gaan versoepelen, zodat we opnieuw de deuren konden openen. Net na de eerste aankondigingen begin december was het voor ons allemaal erg vaag en belden we de politie op. Daar kregen we botweg te horen dat we maar moesten doen zoals we het zagen zitten. Als het illegaal was, gingen ze de boel wel komen sluiten. Zo kun je nu toch geen zaak gaan runnen? In dergelijke gevallen is het gewoon beter de zaken gewoon dicht te houden.”

Nieuwe investeringen

Op de Pottelberg werd er stevig geïnvesteerd in nieuwe activiteiten. (foto CL)

Een sluiting van bijna twee maanden wil niet meteen zeggen dat de mensen van het trampolinepark bij de pakken zijn blijven zitten. Hoewel de inkomsten compleet wegvielen, bleef de overkoepelende groep wel investeren in allerlei nieuwe activiteiten. “Via verschillende enquêtes merkten we op dat de klanten wel stonden te popelen om terug te komen, al was er een zekere terughoudendheid”, gaat Kelly verder. “Heel wat mensen kijken de kat nog uit boom of hebben schrik. We zetten intern alles op alles om het voor iedereen zo veilig mogelijk te maken maar we begrijpen natuurlijk dat niet iedereen hiervan overtuigd is. Daarom hebben we de afgelopen weken geïnvesteerd, niet alleen in speciale acties maar eveneens in nieuwe activiteiten. Van nieuwe hindernissenparcours die doorheen onze gebouwen trekken tot de bouw van een nieuw virtual reality compex? Het zijn slechts enkele voorbeelden van de dingen die we de afgelopen tijd in werking hebben gezet. Op de Pottelberg is het perfect mogelijk om in alle veiligheid zich te kunnen ontspannen en daarvoor hebben we kosten noch moeite gespaard.”

Geen dancing

Ook in de Doorniksestraat staat men te trappelen om de sleutel opnieuw in de deur te kunnen steken. Lander Zwaenepoel, de drijvende kracht achter escaperoom Lockdown, kan alvast niet wachten om er opnieuw in te vliegen. “Samengevat? We hebben het helemaal gehad!” De kreet van de ondernemer kan niet strijdvaardiger klinken. “We begrepen absoluut niet waarom we niet open konden blijven. We zijn geen dancing he! Hier moest iedereen sowieso een mondmasker dragen want de veiligheid van onze klanten was en is een absolute topprioriteit. Er werd in onze escaperoom enkel op reservatie gewerkt en die reservaties kwamen er enkel in bubbel. Veiliger kon eigenlijk niet.”

alvast in de rij om opnieuw hun beste speurneuzen boven te halen. “We mogen niet vergeten dat we 3 lockdowns te verwerken hebben gekregen”, gaat Lander verder. “De tevredenheid van onze klanten stond altijd op de eerste plaats en dus hebben we iedereen aangeboden om hun geld terug te geven. Dat bleek echter een slag in het water want de mensen wilden hun betaling helemaal niet terug, ze wilden een stevig potje escapen. Van zodra het nieuws van de heropening wereldkundig werd gemaakt, stonden ze dan ook te trappelen om er opnieuw in te vliegen. We zijn al dagen bezig met het beantwoorden van mails en het opstellen van onze planning. Het is genoeg geweest, voor zowel de ondernemers als onze klanten. Tijd om terug wat te kunnen ontspannen met enkele spannende raadsels in onze escape rooms.”