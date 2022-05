Trakteer je buur op gratis hapje tijdens Europese Dag van de Buren

Ter gelegenheid van de Europese Dag van de Buren op vrijdag 20 mei, lanceren de ontmoetingscentra van Oostende een oproep naar alle Oostendenaars om hun buur te nomineren.

Oostendenaars kunnen tot en met donderdag 12 mei laten weten waarom hun buur een apero- of dessertbordje verdient. Daarvoor moeten ze hun contactgegevens en die van de betreffende buur (naam, voornaam, adres en telefoonnummer) doorgeven via 059 43 52 34 of ontmoeten@oostende.be samen met de reden waarom ze hun buur nomineren.

Luisterend oor

Op vrijdag 20 mei, van 14 tot 18 uur, kunnen de genomineerden langskomen in het ontmoetingscentrum van hun wijk om in een gezellige sfeer een aperitief of taartje te delen. De Europese Dag van de Buren wordt sinds 1999 elk jaar in mei gevierd.

Schepen van Samenleving Maxim Donck: “Het belang van een goede buur is na deze coronaperiode meer dan ooit duidelijk geworden. Kleine gebaren maken een groot verschil: een buur die een luisterend oor biedt, een klusje doet voor een ander of zich engageert in de wijk.”