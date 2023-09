Traktaat digitale proevertjes

Nog tot 30 september organiseren ARhus en de stad Roeselare samen met een tiental partners Tournée digitale. Een maand lang kunnen Roeselarenaars via gratis activiteiten kennismaken met het aanbod aan digihulp, opleidingen én de voordelen en het plezier van verschillende digitale toepassingen.

Wie digitale vragen heeft, bijvoorbeeld over een smartphone, laptop, phishingbericht, apps, websites … kan op verschillende plekken terecht in Roeselare: de Digipunten. In ARhus De Munt, ARhus Beveren, café De Gilde in Rumbeke, RSL Op Post, dienstencentra Ten Elsberge en Schiervelde, en AZ Delta worden op regelmatige tijdstippen Digipunten ingericht, waar digihelpers gratis info en hulp bieden.

Maar Tournée digitale wil ook de leuke kant van de digitale wereld belichten. Zo kan er kennis gemaakt worden met de green screen-technologie, een toepassing die onder meer gebruikt wordt voor het opnemen van het weerbericht of spectaculaire filmscènes. Jongeren kunnen tijdens #HACKgame samen gamen of zelf bouwen aan een (digitale) game. Programmeerworkshops voor kinderen en jongeren staan bij CoderDojo op het programma.

Dialoogmaker Ruben zet de voordelen van hoplr in de kijker. Via dit digitale buurtnetwerk vinden Roeselarenaars buren om een praatje mee te doen, om hun gazon te maaien …

Mede-Roeselarenaars ontmoeten kan ook tijdens de bijeenkomst van het burgerpanel #VANRSL. Tijdens deze sessie wordt er naar de mening van Roeselarenaars gevraagd met betrekking tot het digitale aanbod in de stad en de digitale communicatie van de stadsdiensten. (RV)

Info: 051 69 18 00 of www.arhus.be/tourneedigitale