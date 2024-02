Trainer Boxfit ziet sporthal Ichtegem als ideale locatie: “Ik droom van een boksgala”

Het ledenaantal van Boxfit in Ichtegem blijft stabiel rond de 25 en dat is prima, vindt Marnix Victoor (61). Marnix is samen met Niels Feryn (33) trainer bij de club die ontspanning aanbiedt in de vorm van een combinatie van fitness en boksen.

Bij de opstart van de boksfitclub in 2019 was het afwachten of deze formule wel zou aanslaan in Ichtegem.

Marnix: “Voor alle duidelijkheid, het gaat wel degelijk over fitness. Mensen die verwachten een opleiding te krijgen om te leren boksen, zijn aan het verkeerde adres. Wat je wel kan verwachten zijn fitnessoefeningen geïnspireerd door bokstraining. Uiteraard leer je ook een aantal bokstechnieken, maar dan vooral afweertechnieken.”

25 leden

“Momenteel hebben we een 25-tal leden,” weet Marnix, “dat blijft stabiel en dat is ideaal. Zo blijft er genoeg ruimte in de zaal voor iedereen, en kunnen we ons als trainers ook met iedereen individueel bezig houden. Dat is ook nodig want niet iedereen wil en kan hetzelfde resultaat bereiken.”

Goedkope sport

“Boksfit is zeker niet alleen voor mannen, ook vrouwen en kinderen kunnen hier terecht. Ons jongste lid is 9 jaar, ons oudste lid 38. Het is zeker ook geen dure vrijetijdsbesteding. De club stelt alle oefenmateriaal – ook bokshandschoenen – ter beschikking, dus eigenlijk heb je enkel een gemakkelijke outfit nodig.” stelt Marnix.

Marnix, zelf gewezen bokser met 36 kampen op de teller én een titel van kampioen van Vlaanderen op zak, droomt er van om in Ichtegem een boksgala te organiseren. Dat moet haalbaar zijn volgens hem.

VIP-ruimte

“De sporthal is groot genoeg om een ring en tribunes te plaatsen. Doordat onze oefenruimte een glazen wand heeft, zou dat een ideale VIP-ruimte zijn. Maar om zoiets voor mekaar te krijgen, hebben we deskundige hulp van buitenaf nodig.” (ED)