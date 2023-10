Trage wegen in de kijker in Ichtegem

Op zondag 15 oktober kan je in Ichtegem deelnemen aan een gratis gidsentocht om en rond het Rozendaalpad naar aanleiding van de ‘Dag van de Trage Weg’. De gemeente heeft al langer iets met deze gezellige oude wandelpaden.

Trage wegen zijn paden en doorsteekjes voor fietsers, voetgangers en andere actieve weggebruikers, dus niet voor gemotoriseerd verkeer. “Tijdens de ‘Dag van de Trage Weg’ komen jong en oud samen om te genieten van bekende stukjes natuur of om onbekende trage wegen te ontdekken. Ook in Ichtegem nemen we dit jaar opnieuw deel aan het initiatief”, zegt bevoegd schepen Celesta Muylle (WIT).

“Vorig jaar gingen we op ontdekking doorheen het vernieuwde landschapspark De Stationsput. Voor deze editie staat een gidsentocht om en rond het Rozendaalpad op het programma, in samenwerking met onze milieuraad en Natuurpunt.”

Historisch bosgebied

Het Rozendaalpad loopt grotendeels in een historisch heide- en bosgebied dat op de Ferraris-kaart van eind 18de eeuw aangeduid staat als ‘de Warande’. Deze strekte zich toen uit van het historisch Oosthof in Koekelare tot de grote baan Oostende-Torhout. Door de arme zandgrond is dit gebied tot de negentiende eeuw weinig geschikt geweest voor landbouw. Grote stukken waren bedekt met bos, heide of moerassige vijvers.

Tijdens de wandeling zullen veel elementen nog herinneren aan deze lang vervlogen tijden. Het Rozendaalpad maakt nu een lus ten noorden van de Ichtegemse kern, van aan de Sint-Michielskerk tot aan de Moerdijkstraat en Koolveldbeek. “We starten onze tocht om 10 uur aan de Beukendreef met de Moerdijkstraat. Deelnemen is gratis, maar we vragen om vóór 11 oktober in te schrijven via mail naar milieu@ichtegem.be”, geeft Celesta Muylle nog mee.

Ichtegem heeft wel iets met trage wegen en alternatieve buurtwegen. In 2014 bijvoorbeeld werden liefst tien van die paden en wegels opengesteld voor publiek, zoals de Geuzeboschwegel, de Puydenestwegel, de Sparrewegel en de Vossebeekwegel. Vorig jaar trok de wandeling door en langs de Stationsput.