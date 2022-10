Trage Wegen IJzerGemeenten wil plannen laten herbekijken

ESEN Meer en betere paden en wegjes voor voetgangers, fietsers en ruiters, dat is waar het op de Dag van de Trage Weg om draait. In Esen werd daarom door TWIJG (Trage Wegen IJzerGemeenten) op zaterdag 15 oktober een duidingswandeling van vier kilometer langs de trage wegen in Esen georganiseerd.

Tijdens deze wandeling werd enerzijds gepleit voor exclusieve naamborden voor de trage wegen zoals de kerkwegel, nu ingetekend als sentier 36, die achter de wijk van het Bedelf tot bij de lagere school De Verrekijker loopt en niet alleen voor schoolgaande kinderen een veilige weg naar school biedt maar ook wandelaars aantrekt door de veilige verbinding en het prachtige uitzicht.

Spoorwegovergang

Daarnaast werd ook nog eens de nadruk gelegd op het probleem van de knip aan de spoorwegovergang in de Warestraat waardoor de verbinding tussen Esen en de vallei wordt doorgeknipt. “Momenteel wordt de afschaffing van de spoorwegovergangen samen met de aanleg van de fietssnelweg F35, die van Torhout via Diksmuide naar Veurne loopt, voorbereid”, aldus Wim Packet. “In het huidige scenario wordt onder andere de spoorwegovergang in de Warestraat en mogelijk ook de Hooiweg afgesloten. Dat, in combinatie met waar de nieuwe fietsweg wordt voorzien én de aanleg van bijkomende ventwegen, zorgt voor een nieuwe situatie die een grote impact heeft op de veiligheid voor fietsers, wandelaars en bewoners.”

Alternatieven

“Wij onderzochten vijftien alternatieven waarbij het al dan niet afsluiten van deze wegen telkens tot andere inzichten leidde. De bedoeling was om op deze wandeling een aantal opties te laten zien. We willen dan ook het huidige plan laten herbekijken zodat wandelaars, fietsers, bewoners en landbouwvoertuigen op de meest veilige manier hier kunnen passeren en zonder negatieve impact op de Bethoosterse Broekenwandelrouten door meer verharding en minder landschapsbeleving. Blijft de vraag: komt de fietssnelweg ten noorden of ten zuiden van de spoorlijn?”

Daarnaast werd ook de vraag naar naamborden voor de trage wegen duidelijk gesteld. “Diksmuide telt maar liefst 94 trage wegen, goed voor 51 kilometer, waarvan er 75 geen naam dragen”, weet Wim Packet. “In 2020 bezorgde TWIJG al een inventaris van deze wegen aan het stadsbestuur.” (ACK)