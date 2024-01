Traditionele nieuwjaarsdrink lokt veel volk in Bekegem

De traditionele nieuwjaarsdrink voor inwoners van Groot-Ichtegem, aangeboden door het gemeentebestuur, kon ook dit jaar in Bekegem op veel volk rekenen.

Voor de aanwezigen was er spijs en drank voorzien, voor de kleintjes waren er volksspelen en grime en het geheel werd muzikaal opgeluisterd door onder meer de Eernegemse One for the Road Band. Maar bovenal is het een (her)ontmoetingsmoment. Karen (43) uit Bekegem; “In de loop van het jaar moet alles steeds snel gaan, er is soms zelfs geen tijd voor een praatje bij de bakker of de beenhouwer. Hier kan je lekker bijpraten, en zie je ook mensen uit de andere deelgemeenten. Een mooie traditie om in ere te houden!” (ED)