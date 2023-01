Traditie van Nieuwjaarsduik is helemaal terug: 3.000 ijsberen vonden weg naar de Noordzee

De eerste Nieuwjaarsduik in twee jaar lokte maar liefst 3.000 deelnemers naar het strand, ter hoogte van de Drie Gapers. Maar het evenement is meer dan zomaar een plons in het koude Noordzeesop.

Van aangenaam weer was afgelopen weekend geen sprake: de opklaringen in de voormiddag ruimden later plaats voor grijs, regenachtig en winderig weer. Gezellig winters voor de een, gruwelijk koud voor de ander. Na een (noodzakelijke) opwarming in de Red Bull Partyzone sprintten de deelnemers richting zee om vervolgens volledig loos te gaan in de branding. De kleurrijke pakjes en grappige slogans ontbraken niet. Met een zeewatertemperatuur van 8 graden was het letterlijk ‘fris aan de vis’. “Zomaar in het koude zeewater springen, is dan ook geen goed idee: een stevige opwarming van alle spiergroepen is essentieel, vooraf alcohol drinken een zeer slecht idee”, klonk het bij de organisatie. De veiligheidsdiensten – brandweer, politie, Rode Kruis en de strandredders – stonden paraat om hulp te bieden indien nodig, maar grote problemen bleven uit.

Meer dan een duik

“Onze jaarlijkse Nieuwjaarsduik is een echte traditie en je merkt dat mensen het event hebben gemist door de coronacrisis. Het enthousiasme is enorm”, zag burgemeester Bart Tommelein. De deelnemers kwamen van overal: naast de eigen regio ook uit Aalst, Stekene en Brussel over Antwerpen tot in Limburg en Luik. “Het is mijn eerste deelname”, klappertandt Laetitia Deboudt uit Willebroek. “Ik wou het nieuwe jaar met een stevige uitdaging inzetten. Aan de Nieuwjaarsduik koppel ik ook een verblijf in Oostende.”

Zo stelt ook Steve Boeckx uit Tongeren. “Naar zee komen, kan op elk moment van het jaar. Maar de Nieuwjaarsduik – de sfeer, al het volk – dat kan maar één keer.” Tommelein: “Je ziet dat er naast veel Oostendenaars en regiogenoten ook heel wat mensen uit het binnenland deelnemen. Ofwel zijn het dagjestoeristen die er een uitstapje van maken, ofwel vakantiegangers die een of meerdere dagen op hotel blijven. De Noordzeeduik is en blijft naast een lokaal event ook een toeristisch gegeven. Een niet onbelangrijke start van 2023 voor onze stad en ondernemers.” (TVA)