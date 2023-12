Tractors doen opnieuw heel Gistel oplichten

Groene Kring Gistel organiseert op vrijdag 29 december opnieuw een verlichte tractorstoet met eindejaarsbar. Gewestvoorzitter Nicolas Dehaemers verwacht om en bij de honderd deelnemende tractors.

Vanaf 18 uur kan iedereen genieten van braadworsten, dranken en jenever. Om 19 uur stipt trekt de stoet eropuit. Plaats van het gebeuren is bedrijf Mortier-Agri (Oostendse Baan 121), vlak bij de op- en afrit van de E40. Groene Kring is de grootste overkoepelende jongerenorganisatie in de Vlaamse land- en tuinbouwsector.

Wie niet genoeg kan krijgen van lichtjes en lampjes, kan diezelfde vrijdagavond vanaf 19 uur ook in Snaaskerke terecht voor een glühweinavond van de Chiro. Om 19.30 uur is er een lampionnentocht voor kinderen. (TVA)