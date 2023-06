Tourritwinnaar begeleidt werknemers Roularta tijdens sportieve afterwork richting Heuvelland

Een mooie groep personeelsleden van Roularta Media Group werkte zondag een flinke fietstocht af vanuit Roeselare richting Heuvelland. Aan het stuur van de volgwagen zat niemand minder dan voormalig wielerkampioen Ferdi Van den Haute.

Voor het tweede jaar op rij konden alle werknemers van Roularta Media Group intekenen voor een sportieve activiteit in het kader van ‘Fun@Work’. In een rit van 70 of 90 km ging het vanuit Roeselare richting Heuvelland (en terug). Een collega uit Oost-Vlaanderen breide er zelfs nog een flink stuk aan met start en finish in Herzele, goed voor maar liefst 225 km in totaal.

Initiatiefnemer Tom Van Vlierberghe, accountmanager bij Roularta, kondigde niet zonder trots aan dat er in de professionele begeleiding een ‘speciale gast’ aanwezig zou zijn. “Ik werkte samen met de Vlaamse Wielerschool en mijn contact was Tom Van den Haute, zoon van Ferdi Van den Haute (70). Tijdens de voorbereiding van onze tocht liet Tom me weten dat zijn pa wellicht mee zou begeleiden als wegkapitein achter het stuur”, klinkt het.

Het palmares van de gewezen profrenner (1976-1987) liegt er niet om: ritwinnaar in de Ronde van Frankrijk, drievoudig ritwinnaar én eindwinnaar van het puntenklassement in de Ronde van Spanje, Belgisch kampioen op de weg, Gent-Wevelgem, meervoudig Belgisch kampioen op de piste in verschillende disciplines…

Aan anekdotes en herinneringen duidelijk geen gebrek voor, tijdens en na de rit. Ook de vele tips van Ferdi Van den Haute voor de recreatieve wielrenner vielen meer dan in de smaak. Een resem selfies waren achteraf zijn deel.