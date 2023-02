Tot gevangenis omgebouwd café Den Oldies uitgeroepen tot ‘Beste Carnavalscafé’ van Maldegem

De zaakvoerders van café Den Oldies gingen dit jaar ver om de titel ‘Beste Carnavalscafé’ van Maldegem binnen te halen. Ze bouwden hun café om tot een heuse gevangenis met alles erop en eraan. Hun originele aanpak leverde hen de overwinning op.

Zo bedienden ze tijdens het carnavalsweekend hun klanten van achter tralies en stond er in hun café een elektrische stoel met opschrift ‘Happy Execution @ Den Oldies’. Ook de ‘Wanted’-posters met afbeeldingen van lokale politici gaven het geheel een geslaagde carnavalslook. “We staken hier heel veel werk in. Het doet dan ook deugd dat we uitgeroepen werden tot ‘Beste Carnavalscafé’”, aldus zaakvoerders Esmeralda Martens en Ellie Audenaert, die door de Raad van Elf, Orde van d’Euzdre Veuze beloond werden met een vat bier.

‘De Kwallekes’ zijn ‘Best verklede’

‘De Kwallekes’ wonnen een cheque van 200 euro. © MIWI

Na de avondstoet gaat de Raad van Elf, Orde van d’Euzdre Veuze traditioneel op zoek naar de ‘Best verklede’ carnavalisten. Deze keer ging de prijs naar ‘De Kwallekes’, een vriendengroep bestaande uit Milena Stul, Charon Moens, Ilona Van Canneyt, Mathilde Goethals, Kathy Landuyt, Lisa Goethals, Charlotte Longeville en Arne Van Landschoot. Hun carnavaleske inspanningen werden beloond met 200 euro. (MIWI)