Tot eind januari op drie plaatsen blokkot voor twintig studenten

Voor de eerste keer komt er in Wervik en Geluwe op drie plaatsen een blokkot voor studenten aan de hogeschool of universiteit. Er zijn tot eind januari telkens twintig plaatsen in de bibliotheek op Sint-Pol, vlak daarnaast in het Vrijetijdspunt, en in ‘t Atelier in het GC Gilwe in de Wervikstraat. De vorige keer konden de studenten nog terecht in Triamant, maar dat ging failliet.

Het is het vijfde jaar dat de stedelijke jeugddienst voor een blokkot zorgt. “Nu openen we bijkomend een derde locatie, om de pieken op te vangen”, zegt schepen van Jeugd Bercy Slegers (CD&V). “De locaties zijn open van 8 tot 21 uur. Het zaaltje ‘t Atelier zal toegankelijk zijn via de buitendeur achteraan het gebouw.”

“We zagen vorig jaar in de kerstvakantie dat het heel druk was in de bibliotheek en gingen dus op zoek naar een aanvulling voor de bib. Wie in het Vrijetijdspunt wil studeren, moet zich wel vooraf aanmelden bij de jeugddienst voor een badge. De bib is vrij toegankelijk, en tijdens de onbemande uren met de identiteitskaart via het Open+ systeem.”

Raamtekeningen

Op de ramen van de bibliotheken van Wervik en Geluwe zijn tot eind februari raamtekeningen te zien. Illustrator Liesbet Delvoye van StudioBette uit Kortrijk bracht een speels winterlandschap met boeken tot leven. De opdracht omvatte het voorstellen van een winters tafereel dat de passie voor lezen en de gezelligheid van het seizoen combineert. “Met haar creatieve visie en enthousiasme heeft ze speelse illustraties gecreëerd, met een vleugje humor”, zegt Pieter Garreyn, teamcoach bibliotheek. “De bibliotheek is meer dan alleen een plek met boeken. Het is een plek waar mensen, jong en oud, samenkomen. Als centrum van verbinding en cultuur, zorgde de bibliotheek met deze opdracht voor een uitnodigende sfeer, waar je je welkom voelt.”

Liesbet Delvoye omschrijft haar stijl als fris, speels en warm, met oog voor verhaal en emotie.