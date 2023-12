Torhoutstraat in Kortemark maakt soep voor De Warmste Week

De Warmste Week komt er weer aan, dus sloegen een aantal buren van de Torhoutstraat de handen in elkaar om voor het goede doel soep te maken. Een kleine 80 liter verse soep maken in twee uur tijd en daarna alles verdelen, het was een huzarenstukje, maar het lukte.

“We kwamen tijdens een zonnige zomeravond op het idee om met onze straat iets te doen voor het goede doel”, vertelt Jeroen Waeyaert (33), die in de Torhoutstraat woont samen met zijn vrouw Anka Dumortier en kinderen Vic en Juul.

Buren leren kennen

“De straat is de laatste jaren nogal verjongd en het is dan ook aangenaam als iedereen in de straat elkaar wat kent. We denken soms vaak aan de vervlogen tijden toen er zelfs nog een Torhoutstraatkermis was, maar de wijkkermissen zijn ondertussen bijna allemaal verdwenen. We hebben er toen even aan gedacht om een kerstmarkt te organiseren, maar in de drukke decembermaand was dat een beetje een te grote organisatie.”

300 euro

“We gooiden het toen over een compleet andere boeg en verdeelden over de hele Torhoutstraat en de daarin verweven Hermitagestraat een brief met daarop de mogelijkheid om soep te bestellen. Voor het gemak was er de keuze uit tomatensoep en groentesoep. We kregen op zondagvoormiddag de infrastructuur van Bakkerij Kimpe ter beschikking om aan onze kookkunsten te beginnen. Daar hadden we grote potten, een grote staafmixer en gasbekkens. In een paar uur tijd waren de groenten gesneden, de soep gekookt, gemixt en in 80 potjes verdeeld. Die werden op zondagnamiddag tussen 15 en 17 uur afgehaald. Enkele oudere inwoners van de straat kregen hun potje soep thuis geleverd en daar waren we zeker en vast ook zeer welkom. Op het einde van de dag stond er, na aftrek van de onkosten, zowat 300 euro op de teller, die volledig naar het goede doel gaat. We gaan het geld persoonlijk afgeven in Brugge tijdens De Warmste Week. En volgend jaar gaan we voor 100 liter of meer”, besluit Jeroen.