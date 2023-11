Torhoutse winterbar in een zee van duizenden lichtjes

Je gelooft je eigen ogen niet. Vele duizenden kleurrijke lichtjes sieren de oprijlaan, de tuin en het huis van Sidney Demeulemeester en zijn partner Jordy Vermeersch in de Groenhovestraat in Torhout. Het koppel wil er iedereen van laten meegenieten. De toegang is vrij en er kan in een winterbar verpoosd worden.

Sidney (37) en Jordy (33) openen hun Torhout’s Christmas House met pop-upbar van vrijdag 24 november tot en met zaterdag 6 januari: telkens van maandag tot en met donderdag van 16.30 tot 22 uur en van vrijdag tot en met zondag van 16.30 tot 23 uur. Enkel op kerstavond, oudejaarsavond en nieuwjaarsdag blijven de poorten dicht. Hun huis staat aan de Groenhovestraat 4B, dichtbij het kruispunt met de Donaustraat. Je kunt er ‘s avonds niet naast kijken, want het baadt in het kerstlicht. Al sinds september zijn de twee mannen met de voorbereidingen bezig en nu is alles af.

Onvervalste winterse gezelligheid

“Om de kerstlichtjes op de muziek te laten reageren, hebben we een beroep gedaan op Dennis Pluy uit Oudenburg”, zegt Sidney. “Die heeft diverse jaren met succes in Bredene een volledig versierd kersthuis gehad, dat duizenden toeschouwers lokte. Zijn ervaring was voor ons van goudwaarde. Hij is specialist in computergestuurde ledverlichting.”

In de tuin hebben Sidney en Jordy een verwarmde winterbar geïnstalleerd: een groot chalet waarin je aan tafeltjes tegen heel democratische prijzen kunt genieten van glühwein, chocomelk, cava, kerstbieren, frisdranken, jenever, echte Duitse braadworsten en noem maar op. “Alle lichtjes, versierde kerstbomen en ledtorens kosten een klein kapitaal”, zegt Jordy. “Met onze bar hopen we daar een deeltje van te recupereren. Maar toch verkopen we de drankjes zeker niet in de eerste plaats voor de centen. We willen de mensen een portie onvervalste winterse gezelligheid bieden.”

Niet verplicht om consumptie te nemen

“Niemand mag zich overigens verplicht voelen om een consumptie te nemen”, vult Sidney aan. “Gewoon even langslopen en van de zee van lichtjes genieten, kan evengoed. We zijn trots dat we de bezoekers kunnen verwennen met een lichtspektakel dat nergens zomaar te vinden is.”

Op zaterdag 23 december om 18 uur komt de Kerstman langs met cadeautjes. Alleen daarvoor wordt er logischerwijze gevraagd om vooraf in te schrijven. Dat kan via de Facebookpagina van het evenement onder de benaming Torhout’s Christmas House.