Torhoutse trage wegen krijgen een naam en worden bewegwijzerd

In en om Groenhove en Torhout-Oost krijgen de trage wegen een naam en worden de paden, die doorgaans veel wandelaars lokken, bewegwijzerd. Daar heeft de Torhoutse gemeenteraad maandagavond groen licht voor gegeven.

“Binnen de projecten ‘Torhout groent’ en ‘Torhout beweegt veilig’ willen we ons rijke netwerk van trage verbindingen beter bekendmaken bij de bevolking”, zei schepen van Natuur en Groen Elsie Desmet (CD&V). “We baseren ons op het tragewegenbeleidsplan, specifiek voor het deelgebied Groenhove en Torhout-Oost. Voor de bewegwijzering en de naambordjes zullen we gebruikmaken van het type bord dat hiervoor in de meeste gemeenten gekozen wordt.”

De naamkeuze voor twaalf trage wegen

Dit worden de al dan niet al bestaande namen voor de twaalf betrokken trage wegen: Ruddervoordewegel (tussen Ernest Claeslaan en Groenhovestraat), Paddockwegel (tussen Groenhovestraat en Ruitjesbosstraat), Kleine Torendreef (tussen Regenbeekweg en wandelpad), Spookwegel (tussen Bosdreef en Regenbeekweg), Nachtegaalwegel (tussen Nachtegaalstraat en Kwaplasstraat), Akkerwindewegel (tussen Kleine Korenbloemstraat en einde Akkerwindestraat), Bergenwegel (tussen Regenbeekweg en ventweg), Ruitjesboswegel (tussen Ruitjesbosstraat en weg 9), Ruddervoordewegel (tussen Ventweg Zuid en Groenhovestraat), Koningswegel (tussen Bruggestraat en Sint-Jozefstraat), Schilderswegel (tussen Keibergstraat en Ernest Claeslaan) en Torhout-Oostwegel (tussen Ernest Claeslaan en Ruddervoordestraat).