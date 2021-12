Torhoutse takeldienst na 30 jaar in nieuwe handen

Precies 30 jaar na de oprichting in 1991 komt de Torhoutse takeldienst van Jerry Vandecasteele en Danny VerEecke in nieuwe handen. Op 1 januari wordt de zaak overgenomen door Björn Meiresonne en zijn vrouw Tamara D’haene uit Wijnendale. Ook Jerry’s garage in de Kortemarkstraat komt bij Björn terecht. Volstrekt nieuw is het voor hem zeker niet, want hij werkt in bijberoep al een viertal jaar mee in zowel de garage als de takeldienst.

Jerry Vandecasteele (59) en zijn vrouw Carine Vanwalleghem (55) wonen bij hun garage in de Kortemarkstraat, waar Carine de administratie behartigt. Danny VerEecke (56), medezaakvoerder van de takeldienst, woont met zijn vrouw Katrien Lamsens (55) in de Rijselstraat. Ze hebben twee kinderen, Zoë (26) en Stan (23).

Alles verhuist naar de Industrielaan

De overnemers Björn Meiresonne (38) en zijn vrouw Tamara D’haene (38) wonen nu nog in de Camiel Meysmanstraat, maar verhuizen in het voorjaar naar de Industrielaan 6 C, waar zich de grote loods met de vele takelwagens bevindt en de bijhorende woning op punt wordt gezet. Het is de bedoeling dat op termijn ook de garage vanuit de Kortemarkstraat daarheen overgeheveld wordt.

Tamara runt in Wijnendale een ballonnen- en geschenkenshop in combinatie met een strijkpunt en verkast die zaak eveneens in het voorjaar naar de Industrielaan.

De pioniers Jerry en Danny blijven vanop de tweede rij in de zaak meedraaien

Sinds augustus 1990 werkt Geert Mortier (49) uit de Keurvorstenstraat als mecanicien in de garage en als helper bij de depannages. Hij is getrouwd met Anja Demaeght (52) en heeft een dochter Inez (21). Geert blijft na de overname bij Björn in dienst.

In juli 2002 kwam ook Christine Vanwalleghem (48) uit de Gitsstraat het team versterken. Zij is getrouwd met Chris Vangheluwe (55), met wie ze twee dochters heeft, Jana (25) en Amber (22). Ze zorgde voor de autokeuring, het schoonmaken van de takelwagens en de ondersteuning bij depannages. Sinds begin december, na net geen 20 jaar, is ze van werk veranderd. Ze is in dienst getreden bij haar broer Luc Vanwalle-ghem in de winkel Berluc, de speciaalzaak voor agrarische benodigdheden langs de Rijksweg.

“De pioniers Jerry en Danny blijven in de zaak meehelpen en dat is voor ons uiteraard een positief punt”, zeggen Björn en Tamara. “Hun ervaring is gigantisch en we kunnen op hen blijven rekenen om alles in goede banen te leiden. Maar de oproepen voor het takelwerk en de depannages komen uiteraard het eerst bij ons binnen, als jongste generatie. De continuïteit van de takeldienst blijft verzekerd, zeven dagen op de zeven, 24 uur op de 24. Via het sinds jaar en dag vertrouwde telefoonnummer 050 21 21 75.”

Garage van Jerry bestaat al sinds 1960

De garage in de Kortemarkstraat, die oorspronkelijk uitsluitend op de verkoop en herstelling van vrachtwagens gericht was, werd in 1960 opgericht door wijlen Jerome Deroo, de grootvader van Jerry, samen met Jerry’s oom Maurice Vandecasteele, intussen 96 jaar. Na een paar jaar vakantiejob ging Jerry in 1979 officieel in de garage aan de slag en in 1988 nam hij ze over van nonkel Maurice. Drie jaar later, in 1991, startte hij samen met Danny VerEecke hun takeldienst TVV op, die snel een hoge vlucht nam. Van meet af aan waren ze zowel overdag als ’s nachts beschikbaar: élk moment. Hun vloot groeide uit tot een tiental takel-, plateau- en dienstwagens met alle vernuftige materieel om bij ongevallen de gecrashte voertuigen snel, veilig en efficiënt weg te halen. Een gewone personenwagen takelen, kost hen allang geen moeite meer, in welke omstandigheden ook, maar ze kunnen evengoed vrachtwagens en landbouwmachines van alle soorten en tonnages aan. En dat blijft ook bij Björn en Tamara zo. De takeldienst behelst tevens de FAST-service bij zware ongevallen op autosnelwegen: Files Aanpakken door Snelle Tussenkomst.

Voor overnemer Björn geen stap in het onbekende

“We blijven nog wel meedraaien in de zaak, maar niet meer op de eerste rij”, zeggen Jerry en Danny. “Tijd voor wat meer rust. Heel graag willen we onze klanten bedanken voor al die jaren van vertrouwen. Hoe dikwijls zijn we niet moeten uitrukken voor het takelen na ongevallen, het depanneren bij pech en de zogenoemde inbeslagnames van wagens?”

Björn Meiresonne heeft eerst tien jaar in de Midas-garage in Gent gewerkt en deed daarna zes jaar aan pechverhelping bij Touring: tot amper een kleine maand geleden. Tegelijkertijd werkte hij al zo’n vier jaar mee in de garage van Jerry en op drukke momenten in de takeldienst. Hij kent dus het klappen van de zweep.

“Ik stap gelukkig niet in een onbekend avontuur”, zegt hij. “Ik weet waaraan ik begin en dat is uiteraard een groot voordeel. We zullen de degelijke service blijven garanderen die er al jaren is.”