Torhoutse straten worden gerenoveerd

Maandagavond heeft de Torhoutse gemeenteraad beslist om diverse wegen te verbeteren door een zogenoemd structureel onderhoud uit te voeren. Dat zal onder meer in de Beckhofstraat gebeuren. Ook andere asfalt- en betonwegen worden gerenoveerd.

“In de Beckhofstraat kwam er de voorbije jaren heel wat extra verkeer langs als gevolg van de wegwerkzaamheden in de omgeving”, aldus schepen van Openbare Werken Hans Blomme (CD&V). “De structuur en de opbouw van de straat zijn nog wel oké, maar de toplaag vertoont door het intensieve gebruik tekenen van slijtage. Daarom voorzien we in het najaar een nieuwe beschermlaag. Zo verlengen we de levensduur en verbeteren het rijcomfort.”

Van Don Bosco tot Sint-Henricus

Naast de Beckhofstraat krijgen enkele andere straten een nieuwe toplaag in asfalt. Dat is het geval voor een deel van de Langepijpestraat, voor de Centrumparking Blekerij en voorts voor delen van de Hillestraat, de Waterhoekweg en de Bruggestraat. In de mate van het mogelijke zal dat in de zomervakantie gebeuren, dus nog vóór het nieuwe schooljaar.

Ook betonwegen vragen onderhoud, zeker de voegvullingen. In 2021 werd een groot stuk van Don Bosco onderhanden genomen en straks wordt de rest van de wijk aangepakt. Het is de bedoeling om tevens de betonwegen op de wijk Sint-Henricus en in het centrumdeel van de Aartrijkestraat te vernieuwen.