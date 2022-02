Torhoutse stadspompen worden gerestaureerd

De gemeenteraad heeft maandagavond zijn fiat gegeven: de twee oude Torhoutse stadspompen uit de 19de eeuw worden gerenoveerd en in hun oude glorie hersteld. De pomp op de Markt, vlakbij het Huis Bekaert, treedt zelfs weer in werking als aftappunt voor drinkwater.

De raming voor het herstellen van de twee pompen op de Markt en in de Nieuwstraat bedraagt ruim 40.000 euro, maar de stad ontvangt een erfgoedpremie van bijna 10.500 euro, wat de uitgave terugbrengt tot een kleine 30.000 euro.

Pomp op de Markt wordt aftappunt

Het beheerplan voor de twee wettelijk beschermde stadspompen dateert uit 2018 en werd door het Agentschap Onroerend Erfgoed goedgekeurd, met de premie tot gevolg.

“Beide pompen kunnen op hun locatie gerestaureerd worden”, lichtte schepen van Stadsplanning Lieselotte Denolf (CD&V) toe. “De pomp op de Markt willen we niet enkel restaureren, maar ook weer laten functioneren. We maken er een drinkwatertappunt van voor passanten en bewoners. Alles zal elektronisch gestuurd worden, maar het originele binnenwerk blijft bestaan.”

“De pomp in de Nieuwstraat, vlakbij het Hoedemakerspleintje, wordt niet opnieuw in werking gesteld. Zij zal enkel grondig gereinigd en hersteld worden. Het voegwerk is aan vervanging toe en we willen dat de oude blauwsteen herleeft.”

De pomp op de Markt dateert uit 1835, die in de Nieuwstraat uit 1868.

Raadslid Koen Sap vindt de kostprijs hoog

“Ik vind de kostprijs voor het reinigen en ontmossen hoog”, reageerde onafhankelijk raadslid Koen Sap. “De pompen zullen toch niet gereinigd worden met een tandenborstel, veronderstel ik? Ook het tijdstip van restauratie vind ik vreemd. Er zou beter gewacht worden tot de grote werkzaamheden voor de stadskernvernieuwing achter de rug zijn. Anders krijg je snel weer vervuiling en lopen de pompen kans op schade. Ik ben er voorstander van dat de pompen een grondig onderhoud krijgen, maar als jullie de renovatie nu al meteen willen uitvoeren, zal ik dit punt niet goedkeuren.”

“Uiteraard zullen we de renovatie van de pompen op een gunstig tijdstip laten gebeuren”, reageerde schepen van Stadspatrimonium Hans Blomme (CD&V). “We zullen geen domme dingen doen.”

Bijgevolg keurde iedereen de restauratie goed.