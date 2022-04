Torhoutse stadskernvernieuwing leidt tot nieuw terrasreglement

De Torhoutse stadskernvernieuwing is volop aan de gang. Maandagavond keek de gemeenteraad al even vooruit naar de periode na de afwerking. Dat gebeurde met de goedkeuring van een eenvormig terrasreglement, uitgewerkt in samenspraak met de lokale horeca.

“De sfeer en beleving van de stadskern wordt niet alleen bepaald door de nieuwe infrastructuur, maar ook door wat er in en om de plaatselijke horecazaken plaatsheeft”, zei burgemeester Kristof Audenaert (CD&V). “Dus hebben we met de uitbaters ideeën uitgewisseld om nieuwe regels voor terrassen vast te leggen. Het oude politiereglement is op dat vlak niet meer actueel. Het nieuwe reglement bepaalt waar er een terras opgesteld mag worden, onder welke vorm dat kan, of er vast of los meubilair aanwezig mag zijn en welke kleuren er gekoppeld worden aan de omgeving. We hebben maximaal rekening gehouden met de toegankelijkheid en het inpassen van de terrassen in het straatbeeld. In het reglement, dat voor de hele stad geldt, is er een specifiek luik voor de Markt en de Zwanestraat voorzien.”

Stadsbestuur komt met toelagen over de brug

De horecazaken krijgen de kans om voor een vaste constructie te kiezen, die ook in de winter bruikbaar is. Evenzo is een losse opstelling van terrasmeubilair mogelijk, net als een gelegenheidsterras bij bepaalde evenementen. De losse terrassen zijn toegestaan van 15 maart tot het einde van herfstvakantie. De vaste constructies blijven uiteraard het jaar rond aanwezig.

Wie kiest voor een losse opstelling van een terras op de Markt of in de Zwanestraat kan bij de stad een uniform windscherm aanvragen. Die schermen worden eenmalig geplaatst en hebben een breedte van vier meter.

“Wie voor een vaste constructie kiest, kan van een toelage genieten”, vervolgde de burgemeester. “Zo streven we naar eenvormigheid. We komen ook financieel tussen in de windschermen. Het gaat om maximum tweemaal 3.500 euro per scherm.”