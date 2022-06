Torhoutse stadsfinanciën hebben coronastorm prima overleefd

De Torhoutse stadsfinanciën blijven gezond. Met die positieve boodschap kon schepen van Financiën Joost Cuvelier (CD&V) maandagavond tijdens de zitting van de gemeenteraad uitpakken. Hij palmde de raadsleden in met een duidelijke powerpointpresentatie en zowaar een dronefilmpje over alle belangrijke realisaties en grote aankopen in 2021.

“Een van onze belangrijke doelstellingen is de financiën gezond te houden”, aldus de schepen. “We hebben er in de meerjarenplanning voor gekozen om de personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing ongewijzigd te laten. Tegelijkertijd hebben we de werkings- en personeelskosten scherp gebudgetteerd. De autofinancieringsmarge klokte hierdoor af op ruim 1 miljoen euro en het exploitatiesaldo op jaarbasis op 3,5 miljoen euro.”

Een pak investeringen in de loop van 2021

Niettemin had in 2021 de coronapandemie een grote financiële weerslag. Dat vertaalde zich vooral in minder opbrengsten uit prestaties en activiteiten. Plus: minder inkomsten uit het woonzorgcentrum Sint-Augustinus (met een tijdelijke opnamestop) en het centrum voor dagverzorging De Oase (met een tijdelijke sluiting). Voorts waren er de rechtstreekse uitgaven ten gevolge van corona, onder andere 457.000 euro voor het aanwerven van personeel voor het vaccinatiecentrum.

“Toch hebben we in 2021 voor liefst 12,7 miljoen euro geïnvesteerd”, aldus Joost Cuvelier niet zonder trots. “De voornaamste investeringen waren de aankoop van de site Thor, de aanleg van de fietssnelweg Spoor 3 met de fietstunnel, de heraanleg van de Koddaard- en de Bollestraat, de stadskernvernieuwing en de heraanleg van de Noordlaan met het landschapspark ’t Hoge Water.”

Er werd voor bijna 2,5 miljoen euro aan kapitaal afgelost, wat de totale uitstaande schuld eind 2021 op een dikke 23,3 miljoen euro brengt. Per inwoner is dat een schuld van 1.140 euro, een goed cijfer. Er werd eind 2021 wel een nieuwe lening van 5 miljoen euro opgenomen.

Recent nog 20 miljoen ontleend tegen lage rentevoet

De oppositiepartijen Groen en N-VA onthielden zich bij de stemming over de jaarrekening 2021, maar waren globaal gezien positief. “Toch staan we voor grote financiële uitdagingen”, zei Eva Maes (N-VA). “Hopelijk slagen jullie erin om de stadsfinanciën niet te laten ontsporen.”

“Welke projecten zullen jullie uitstellen? En wat met de sterk stijgende personeelskost?” wou Sien Lagae (Groen) weten.

Burgemeester Kristof Audenaert (CD&V): “Niemand heeft een glazen bol, maar we weten dat met de uit de pan swingende inflatie het stadspersoneel ons almaar meer geld kost. Plus: de hoger prijzen voor grondstoffen en materialen zullen ons pijn doen. Voorlopig zetten we de bouw van een nieuwe kinderopvang aan de Revinzestraat voor een jaar on hold.”

Onafhankelijk raadslid Koen Sap was positief en keurde de jaarrekening goed. “Er is schitterend werk verricht”, zei hij. “Sowieso zal er met een fijne kam door de geplande investeringen gegaan moeten worden. Positief is alvast dat er de voorbije maanden in totaal 20 miljoen euro werd ontleend, waar ik heel hard achtersta en op aangedrongen heb, want dat gebeurde tegen een nog erg lage rentevoet.”