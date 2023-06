Torhoutse stadsfinanciën blijven gezond na een moeilijk jaar

Tijdens de gemeenteraadszitting van maandagavond lichtte schepen van Financiën Joost Cuvelier de jaarrekening 2022 toe. “We hebben een moeilijk jaar van forse investeringen, hoge energieprijzen en diverse loonindexeringen achter de rug”, zei hij. “Maar toch zijn we erin geslaagd om het budget onder controle te houden.”

Die investeringen, goed voor in totaal ruim 8 miljoen euro, waren onder meer de stadskernvernieuwing (in 2022 ruim 3,3 miljoen euro), de realisatie van fietspaden (bijna 1,2 miljoen euro) en de aankoop van het oud-financiëngebouw op de Burg (730.000 euro).

Minder elektriciteit en gas verbruikt

“We hebben beslist om de personenbelasting en de opcentiemen niet te wijzigen, maar wel de werkings- en personeelskosten scherp te budgetteren”, vervolgde schepen Cuvelier. “We hebben onder meer bespaard op het verbruik van elektriciteit en gas. In 2022 werd er 9% minder elektriciteit verbruikt in vergelijking met 2021 en liefst 26% minder gas. Maar toch lagen de energiekosten door de dure prijzen nog bijna drie keer zo hoog als het jaar voordien. Dat betekende een extra kost van zo’n 1,2 miljoen euro. Voorts stegen de loonkosten fors door liefst vijf indexeringen.”

Nog net geleend tegen lage rentevoet

“Om dat alles te betalen, gingen we in 2021 een lening aan van 5 miljoen euro en begin 2022 namen we nog eens 15 miljoen euro aan leningen op. We deden dat tegen een vaste rentevoet van 1,08% op 20 jaar. Net op tijd, want kort daarna stegen de rentevoeten naar zo’n 3% en momenteel bedragen ze zelfs 3,5%. Door tijdig die leningen aan te gaan, besparen we jaarlijks 225.000 euro aan rentelasten gedurende 20 jaar.”

“Door kort op de bal te spelen met een besparingsronde en te anticiperen op de stijgende rentevoeten hielden we het budget onder controle en de stadsfinanciën gezond. We blijven sowieso waakzaam. Na de piek van investeringen willen we de schuld vanaf nu weer afbouwen.”