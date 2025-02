Torhoutse stadsdichter Dirk: “Taal naar de jeugd brengen”

Hij had zich maar in extremis kandidaat gesteld, maar het is hem gelukt. Dirk De Bosschere werd door een deskundige jury uitverkoren om de komende twee jaar de Torhoutse stadsdichter te zijn. “Ik ben er heel vereerd door”, zegt hij. “Ik voel me vanaf nu zo’n beetje de lokale ombudsman van het geschreven woord.”

Dirk De Bosschere (58) woont in de Steenstraat in Wijnendale-Ichtegem. Hij is getrouwd met Trees Vromant (55), met wie hij drie kinderen heeft: Laure (29), Lars (27) en Niel (20). Hij werkt al vele jaren als leraar lichamelijke opvoeding aan het Technisch Instituut Sint-Vincentius in Torhout (Sivi). Hij houdt van fietsen, wandelen aan de Noord-Franse kust, in de tuin bezig zijn en vanzelfsprekend poëzie schrijven. Hij viel daarmee al een aantal keer in de prijzen en in samenwerking met Vriendenkring Kunst Houtland (VKH) publiceerde hij ooit de gedichtenbundel Symbiose.

Met Torhout verwant

“Ik mag dan net op het grondgebied van Ichtegem wonen en oorspronkelijk uit het kleine Oost-Vlaamse dorpje Wortegem afkomstig zijn, ik voel me heel sterk met Torhout verwant”, aldus Dirk. “Mijn vrouw Trees, die aan BLO-school De Torretjes lesgeeft, is een echte Torhoutse en via haar en dankzij mijn eigen onderwijsjob heb ik in die stad veel volk leren kennen. Het is ongelofelijk hoeveel mensen mij aanspreken nu ik stadsdichter geworden ben. Dat doet oprecht deugd. In ben onder de indruk van de belangstelling voor deze functie. Het doet me plezier dat ik in de voetsporen kan treden van de vorige twee stadsdichters, Joris Denoo en Marc Coulier.”

Een pietje-precies

Dirk zal over Torhout en de evenementen gedichten aan het papier toevertrouwen én tegelijk via zijn Facebook-pagina online zetten. Voorts zou hij niet neen zeggen tegen een performance.

“Ik sta graag eens op een podium om een gedicht voor te dragen. Ik schrijf teksten sinds mijn middelbare schooltijd. Schrijven is mijn tweede natuur. Ooit mocht ik naar aanleiding van 25 jaar Torretjes zelfs een toneelstuk bedenken, met name De Zoutloze Zeepiraat. Een werkstuk waar ik na een kwarteeuw trots op blijf.”

“Ik laat een gedicht niet snel op het publiek los. Ik lees het, herlees het en dan nog enkele keren opnieuw. Ik ben op dat vlak een pietje-precies. Ik wil maar iets publiceren van zodra ik er helemaal achtersta. Het moet écht af zijn.”

Poëzieparcours

Dirk hoopt als stadsdichter ook de jongeren te kunnen aanspreken. “Ik wil de taal naar de jeugd brengen. Gemiddeld gaat het taalgevoel erop achteruit en dat is spijtig. Ik zou daar heel graag iets aan kunnen veranderen.”

Tevens wil Dirk het bestaande Torhoutse poëzieparcours, ooit uitgestippeld door zijn schoonvader Jef Vromant, nieuw leven inblazen. “Nu staan die poëziepalen wat te verkommeren. Misschien zouden we het parcours kunnen aanvullen met de poëzie van de stadsdichters. Benieuwd of zoiets mogelijk zal zijn.”