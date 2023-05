Torhoutse slager steekt ‘Juliettetje Kroketje’ hart onder de riem en verkoopt hartjesburgers voor goede doel

Het plotse overlijden van de amper vier jaar oude Juliette Segaert laat niemand onberoerd. Het amper vier jaar oude meisje uit Kortemark overleed zondag 30 april aan de gevolgen van een ernstige infectie. Nadat de sociale media met roze hartjes overspoeld werden, verkoopt de Torhoutse slager Jelle Sinnaeve dit weekend hartjesburgers ten voordele van het Berrefonds.

‘Dit weekend enkel en alleen maar hartjesburgers! Een klasgenootje en vriendje van onze zoon Achiel (4) verloor afgelopen week zijn zusje #juliettetjekroketje. Daarom sturen wij graag nog wat extra hartjes de wereld en maagjes in! Per verkochte burger schenken wij 0,50 euro aan het Berrefonds.’

Die boodschap stuurde Slagerij Jelle uit Torhout deze ochtend de wereld in. Zaakvoerder Jelle Sinnaeve (33) en zijn echtgenote Pauline Vandenberghe leven enorm mee met wat Juliette Segaert en haar familie overkomen is. “We zijn zelf jonge ouders, dit wil niemand meemaken”, zegt Jelle. “Daarom willen, hoe klein ook, onze duit in het zakje doen.”

Berrefonds

Vandaag en morgen maakt slager Jelle alle burgers in zijn toonbank in hartjesvorm. “Een verwijzing naar de oproep van Juliettes mama, om sociale media met roze hartjes te overladen.”

Per verkochte burger gaat er een halve euro naar het Berrefonds, een organisatie die zich inzet voor (groot)ouders die een (klein)kind moeten afgeven. “We hopen alvast dat heel Torhout burgers komt kopen. Op die manier willen we Juliettetje Kroketje eren.”