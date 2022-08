Torhoutse Scholengroep Sint-Rembert: “Bij ons geen dubbele energiefactuur”

De Torhoutse Scholengroep Sint-Rembert, met zijn meer dan 10.000 leerlingen een van de grootste van de provincie, slaagt erin om de stijging van de energiefactuur relatief te temperen. Een van de belangrijkste redenen is dat de scholengroep zich begin dit jaar aangesloten heeft bij de groepsaankopen voor energie door het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

“Uiteraard zullen ook wij de uit de pan swingende prijzen voor gas en elektriciteit fiks voelen”, zegt algemeen directeur Ann Stael. “Maar de onheilspellende berichten vanuit bepaalde scholen dat de uitgaven voor energie met 100% stijgen, kunnen wij gelukkig niet beamen. Bij ons geen dubbele energiefactuur.”

Voor 2022 een hogere energiekost tussen de 8 en de 14%

Sinds Nieuwjaar heeft de Scholengroep Sint-Rembert zich voor haar energieaankopen bij DOKO gevoegd, de aankoopcentrale van het Katholiek Onderwijs. “In de huidige omstandigheden is dat een zegen”, aldus Ann. “Zo kunnen we de energie-uitgaven enigszins beheersen. Toch liggen de voorschotfacturen door onze energieleverancier fors hoger, maar dankzij DOKO vallen onze tarieven voor 2022 al bij al mee ten opzichte van 2021, weliswaar omdat we toen al stevig in de geldbeugel dienden te tasten. Concreet liggen de tarieven voor gas in 2022 maar 1,4 % hoger en voor elektriciteit 9,2%. Toch komt dat, als we de volledige berekening maken op basis van een jaarfactuur van zo’n 750.000 euro, neer op een meerkost van 60.000 tot 100.000 euro. Of tussen de 8 en de 14% extra. Maar zeker geen verdubbeling dus.”

Niet alleen energie wordt duurder, maar zowat álles

“Vanaf 2023 ziet het er minder rooskleurig uit”, vervolgt directeur Stael. “Dan zou onze gasprijs stijgen met 32,3% ten opzichte van dit jaar en onze elektriciteitsprijs met 8,2%. Dat betekent voor 2023 een geraamde meerkost van 140.000 euro of boven de 20%. Maar ook dat zit gelukkig ver onder de 100%, dankzij onze overstap naar DOKO en ook wel door onze recente nieuwbouwprojecten die energiezuinig zijn. Al werkt bijvoorbeeld de ventilatie elektrisch natuurlijk. De positieve impact van zonnepanelen is in ons geval sowieso eerder beperkt.”

“Nog een kanttekening: er wordt nu constant op de hogere energieprijzen gefocust, maar zowat álles is tegenwoordig flink duurder. En dat breekt ons zuur op. We zullen in elk geval zuinig met onze centen moeten omspringen en nog meer mikken op een vermindering van het verbruik van energie. Uiteindelijk worden onze werkingstoelagen maar gedeeltelijk en met veel vertraging door de overheid geïndexeerd. Dat laatste wordt al eens vergeten, zeker door de politici.”