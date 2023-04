Torhoutse scholen stoppen tijdcapsules in september voor 75 jaar in de grond

Vijf secundaire scholen vullen enkele tijdcapsules die tijdens de officiële opening van de Markt in september nabij de Sint-Pieterskerk in de grond verdwijnen. Het is de bedoeling dat over pakweg 75 jaar de capsules weer aan de oppervlakte komen.

Een tijdcapsule is een koker gevuld met voorwerpen die bedoeld zijn om mensen in de toekomst te helpen een beeld te krijgen van een bepaalde tijdsperiode. De scholen die aan het leuke project meewerken, zijn het Sint-Jozefscollege, Sivi, het VLTI, Eureka en het VTI, dat de capsules maakt.

Zelfportretten

Het project staat nog niet helemaal op punt, beseft ook Ilona Verlinde, de projectcoördinator Cultuur van het Vrijetijdshuis. Zij ontfermt zich samen met schepen van Cultuur Lieselotte Denolf over het initiatief van de tijdcapsules. “Zeker is dat de capsules er komen en dat ze aan de voorzijde van de Sint-Pieterskerk in een buis gaan”, zegt Ilona. “Maar de vorm, de grootte en het uitzicht moeten nog precies bepaald worden. Daar is Ulrich Develter van de deelraad Kunst van de cultuurraad nauw bij betrokken. In principe zouden de capsules tot rond het jaar 2100 in de grond blijven, zo’n 75 jaar dus. Dan kunnen de mensen die dan leven, kijken wat wij voor hen uit onze tijd hebben nagelaten. De capsules zullen vervaardigd worden door het VTI.”

“We gaan er binnenkort met de deelraad Kunst mee aan de slag”, zegt Ulrich. “Nu zijn er nog veel vraagtekens. Zullen de capsules uit een beschilderbaar materiaal bestaan? Wordt het één capsule per school? Maken we de capsules vanop straat zichtbaar door de buis met een glazen deksel af te dekken? Dat moeten we uitvissen.”

Receptenmap

De scholen zijn alvast enthousiast. Sivi zal zelfportretten van leerlingen in de capsules stoppen, gemaakt door middel van een collage waarin ook onze tijdsgeest verwerkt zit. Het VLTI wil er iets in over paardenhouderij, tuinbouw, landbouw en wetenschappen. Het college gaat voor een geluidsdrager waarop leerlingen een zogenoemd klein gelukje inspreken: een trein die je net zou missen, toch halen, omdat hij vertraging heeft bijvoorbeeld. Daar worden miniatuurvoorwerpjes aan toegevoegd.

Eureka denkt aan dier- en plantensoorten die in 2100 wellicht niet meer zullen bestaan, plus een 3D-print, het programmeren van LEGO-Mindstorms, het samenstellen van een receptenmap en compilaties van filmpjes over het onderwijs en het huidige modale leven van een 14-jarige. (JS)