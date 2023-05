Torhoutse schepen zoeft als een bij door de lucht

Spektakel bij de plechtige opening van het vernieuwde Don Boscoplein zondagnamiddag in Torhout. Schepen van Natuur en Groen Elsie Desmet (CD&V) had zich uitgedost als een bij en kwam aan de kabelbaan van het speelpleintje door de lucht gezoefd. Aan haar gezichtsuitdrukking te zien, was ze toch niet helemaal gerust in de stunt.

Het Don Boscoplein, centraal op de genoemde wijk, werd volgens de plannen van het landschapsarchitectenbureau Green-YD uit Ieper heraangelegd door de stedelijke technische dienst. Tot het laatste moment diende er met man en macht gewerkt te worden om alles af te krijgen, want de opening was zondag voorzien tijdens de happening Feest in ’t Groen. Dat evenement lokte in combinatie met het prachtige lenteweer massaal veel volk.

Met gemetselde zitbanken in breuksteen

Het vernieuwde plein bevat een zachte-padenstructuur voor fietsers en voetgangers. De waterdoorlatende paadjes doen dienst als trage verbindingen. Ze fungeren als verkeersveilig alternatief om van en naar de vrije basisschool De Revinze te stappen of te fietsen. Langs de paden bevinden zich uitgemetselde zitbanken in breuksteen en een aantal stapstenen. Ook een picknicktafel en diverse bloemen- en plantenperken zijn aangebracht.

Het oude speelplein op het kerkplein is een avontuurlijk speelterrein geworden met een divers aanbod aan spelmogelijkheden voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar. De zones om te voetballen en te basketballen zijn intact gebleven. Iedereen is er welkom, niet het minst… bijen.