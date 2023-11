Torhoutse postzegelclub heeft zegels klaar over 40 jaar aardewerkmuseum

Er wordt voorlopig nauwelijks ruchtbaarheid aan gegeven, maar het Museum Torhouts Aardewerk bestaat 40 jaar. In Brussel wordt dan weer een andere verjaardag gevierd, met name 130 jaar art nouveau, de internationale kunststroming met architect Victor Horta zo’n beetje als grondlegger. De Torhoutse postzegelclub KVBP besloot de twee jubilea aan elkaar te koppelen.

Concreet liet de club via MyStamp een postzegelvel drukken met een foto van het aardewerkmuseum en tien zegels met telkens de afbeelding van een art-nouveaucreatie in Torhouts aardewerk uit de museumcollectie. Een hebbeding!

Dank aan aardewerkkenner Marc Logghe

Het postzegelvel werd ontworpen door Jean-Pierre Creminger (63), penningmeester van KVBP Torhout. Hij is samen met voorzitter Daniël Desloovere (75) de drijvende kracht van het project.

“Dat we een selectie van tien art-nouveautopstukken uit het jarige museum hebben kunnen maken, is te danken aan de medewerking van Marc Logghe, dé plaatselijke aardewerkkenner”, zegt Jean-Pierre. “Zonder hem zou dat niet mogelijk geweest zijn. We zijn er hem erkentelijk voor. De tien stukken dateren alle uit de periode 1890 tot en met 1910. In Brussel wordt het jaar 1893 beschouwd als de start van de art-nouveaustroming.”

Verkoop op zaterdag 9 december

De lokale postzegelclub, die elke vierde zondagvoormiddag van de maand in zaal Club de B voor een veiling van zegels samenkomt, telt een 80-tal leden met een vierkoppig bestuur. Naast Daniël en Jean-Pierre zijn er ook nog secretaris Veerle Bruynooghe en Ronny Mommerency van de dienst nieuwigheden. In 2026 bestaat de club 60 jaar.

“Op zaterdag 9 december zijn er feestelijkheden voorzien rond 40 jaar aardewerkmuseum”, aldus Daniël. “Dan zullen we vanaf 16.30 uur in het oud-stadhuis op de Markt ons unieke postzegelvel verkopen tegen de prijs van 25 euro, de tien postzegels uiteraard inbegrepen. We doen de kopers ook twee prentkaarten met aardewerk cadeau. We verwachten grote interesse.”