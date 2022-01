Torhoutse parkings krijgen nieuwe naam, maar wat met Deprez?

De Torhoutse gemeenteraad, maandagavond in digitale vergadering bijeen, heeft nieuwe naamgeving voor de openbare parkings goedgekeurd. De gevoeligste verandering is de Parking Deprez tussen de Zuid- en de Blekerijstraat, die voortaan Centrumparking Blekerij zal heten. Daar is N-VA vierkant tegen.

Dit worden de namen: Parking De Mast (aan zaal De Mast), Parking Industrielaan (grote zwembadparking), Parking Ten Walle (kleine zwembadparking), Parking stadskantoor (aan het stadskantoor), Parking ’s Gravenwinkel (in de ’s Gravenwinkelstraat), Parking De Gheldere (aan de Karel de Ghelderelaan), Parking Ravenhofpark (aan achterzijde domein Ravenhof), Centrumparking Hoedemakers (aan voorkant domein Ravenhof), Parking Guido Gezelle en Parking Ganzevijver (beide aan achterkant station), Parking Station (aan voorkant station), Centrumparking Hofstraat (nu site Pollet genoemd) en dus… Centrumparking Blekerij (nu Parking Deprez genoemd).

Familie Deprez op een andere manier eren

“Het is de bedoeling dat de mensen die met de auto naar onze stad komen, snel en zonder onnodige rondjes te rijden een plaats vinden om te parkeren”, legde schepen van Mobiliteit Elsie Desmet (CD&V) uit. “Eenvoud en logica zijn daarbij de sleutelwoorden. Alle namen werden vanuit die visie onder de loep genomen door ons mobiteam, de stedelijke erfgoedraad en het schepencollege. Er werd zoveel mogelijk geprobeerd om de naam van de parking te linken aan de straatnaam waar de parking gelegen is. Dat is handig voor wie zijn gps gebruikt.”

De moeilijkste knoop om door te hakken, was de Parking Deprez, die uiteindelijk Centrumparking Blekerij zal heten. Die bevindt zich op de plaats waar er zich tot 1984 een grote tuin bevond die eigendom was van de bekende Torhoutse familie Deprez, die in de Zuidstraat jarenlang een groot- en kleinhandel in voedingswaren, granen en zaden heeft gerund.

“We zijn met de familie in gesprek gegaan om uit te zoeken hoe we samen de familienaam Deprez op een andere manier in ere kunnen houden”, aldus schepen Desmet. “We zijn van plan om een locatie in het groen in te richten waar de geschiedenis van de familie zichtbaar wordt. Dat kan eventueel met een gedenkplaat, een infopaneel of een kunstwerk. Dit dient nog verder uitgewerkt te worden.”

Naamsverandering is voor N-VA onverteerbaar

Ward Baert (N-VA) uitte scherpe kritiek op de voorziene naamsverandering van de Parking Deprez en verwees daarbij naar Firmin Deprez. Die jonge, plaatselijke studentenleider heeft zich zijn leven lang ingezet voor de sociale en culturele ontvoogding van het Vlaamse volk en is in 1916 aan het front van de Eerste Wereldoorlog gestorven. Hij werd maar 26 jaar.

“Ik heb me suf gedacht over welk voordeel de naamsverandering met zich brengt”, aldus Ward. “Mijn conclusie: geen. Integendeel, zo’n wijziging brengt enkel ongemakken mee voor bestuurders die Torhout niet goed kennen en vergeefs op zoek gaan naar de Parking Deprez die op hun kaart vermeld staat. Nochtans dragen veel oudere Torhoutenaren de figuur van Firmin Deprez nog altijd een warm hart toe. Voor N-VA is die naamsverandering onverteerbaar. Zoveel oneer kunnen we Firmin Deprez en de vele gesneuvelde Vlaamse jongens aan het IJzerfront niet aandoen. Op zo’n voorstel is ons antwoord neen.”

En dus stemde N-VA tegen. Alle andere raadsleden keurden het punt wel goed.