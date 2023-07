Torhoutse Paardenmarkt mag blijven bestaan

Dierenmarkten worden verboden, maar jaarmarkten zoals de Torhoutse Paardenmarkt mogen blijven bestaan. Dat staat in de nieuwe Vlaamse Codex Dierenwelzijn waarover de Vlaamse regering zopas een akkoord heeft bereikt.

De dierenrechtenorganisatie GAIA noemt de codex een onmiskenbare vooruitgang voor het dierenwelzijn, maar betreurt een aantal tekortkomingen. “Sowieso worden er met de nieuwe wetgeving belangrijke stappen vooruit gezet”, zegt GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch. “De codex biedt perspectief dat er op lange en minder lange termijn een einde komt aan enkele hardnekkige vormen van dierenmishandeling. Toch blijft er nog heel wat werk aan de winkel.”

Voldoende beschutting voor de dieren

In de codex is er een verbod op dierenmarkten opgenomen, maar er wordt een uitzondering gemaakt voor eendagsinitiatieven, zoals de Torhoutse Paardenmarkt. Dat betekent dat Torhout zijn evenement van eind juni de komende jaren gewoon mag blijven organiseren. Niettemin is het belangrijk dat de dieren beschutting krijgen als de zon van de partij is. Ook het voorzien van voldoende water is een noodzaak, maar dat gebeurt effectief al sinds een aantal jaar.

Naast de Torhoutse Paardenmarkt mag tevens de veejaarmarkt van Sint-Lievens-Houtem blijven bestaan. Dat heeft Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts beslist.