Torhoutse N-VA klaagt gebrek aan geldautomaten aan

Tijdens de Torhoutse gemeenteraadszitting van maandagavond stelde de N-VA-fractie bij monde van Eva Maes voor om een motie gericht aan de federale overheid goed te keuren om handelaars toe te laten een geldautomaat in hun eigen zaak te installeren en te beheren.

“Door besparings- en efficiëntiemaatregelen van de banken zijn er almaar minder geldautomaten in het straatbeeld te zien”, zei ze. “Daarbij verliest de bevolking een essentiële financiële dienstverlening. Een aanzienlijk deel van de mensen rekent nog altijd op een eenvoudige toegang tot cash geld. Op de Torhoutse Markt bestaat er sinds kort weliswaar een zogenoemd cashpunt, maar het biedt weinig privacy, het is amper toegankelijk voor rolstoelgebruikers en het geeft de gebruikers een onveilig gevoel.”

Motie unaniem goedgekeurd

“We stellen twee punten in de motie voor”, vervolgde de N-VA-fractieleidster. “Vooreerst dat de gemeenteraad erkent dat er een tekort aan geldautomaten in de stad is en zich engageert om dat probleem zo snel mogelijk aan te pakken. En ten tweede dat de gemeenteraad vraagt aan de federale regering om de kwestie ter harte te nemen en handelaars toe te laten om geldautomaten in de eigen zaak te installeren en te beheren.”

De motie werd unaniem door de gemeenteraad goedgekeurd. “Wel aan te vullen met de vraag naar geldautomaten in Wijnendale en op de wijk Sint-Henricus”, voegde burgemeester Kristof Audenaert (CD&V) eraan toe.