Torhoutse motie voor geldautomaten positief onthaald

Op voorstel van N-VA-fractieleider Eva Maes keurde de Torhoutse gemeenteraad vorige maand unaniem een motie goed waarin de federale overheid wordt aangemaand om voldoende geldautomaten in de gemeenten te waarborgen. Blijkbaar is de motie niet in dovemansoren gevallen, want minister van Economie Pierre-Yves Dermagne heeft er via een raadgever positief op gereageerd.

“Door besparings- en efficiëntiemaatregelen van de banken zijn er almaar minder geldautomaten in het straatbeeld te zien”, motiveerde Eva Maes tijdens de gemeenteraadszitting van februari de noodzaak om de motie goed te keuren. “Daarbij verliest de bevolking een essentiële financiële dienstverlening. Een aanzienlijk deel van de mensen rekent nog altijd op een eenvoudige toegang tot cash geld. Op de Torhoutse Markt bevindt er zich sinds kort weliswaar een zogenoemd cashpunt, maar dat biedt weinig privacy en geeft de gebruikers een onveilig gevoel.”

Telefoon van raadgever van de minister

“Ik heb telefoon gekregen van Ferdinand Van der Gracht, een van de raadgevers op het kabinet van federaal minister Dermagne”, zei burgemeester Kristof Audenaert (CD&V) maandagavond tijdens de zitting van de gemeenteraad. “Onze brief met de motie rond de geldautomaten was de aanleiding. De man vertelde dat er momenteel onderhandelingen met de banksector lopende zijn om overal voldoende geldautomaten te voorzien. De deadline om tot resultaten te komen, is vrijdag 31 maart. Als er tegen die datum geen akkoord is, zal de federale regering zelf werk maken van een wetsontwerp dat de aanwezigheid van geldautomaten in de gemeenten moet garanderen.”