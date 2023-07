Torhoutse Melissa Ketels (39) in finale van verkiezing Miss De Luxe: “Na ziekte en tegenslagen wil ik mezelf bewijzen”

Het leven heeft Melissa Ketels (39) niet gespaard. Net na haar 30ste verjaardag werd er zware kanker bij haar vastgesteld en ze kreeg ook een relatiebreuk te verwerken. Maar nu de ziekte overwonnen is en ze bij Andy Colpaert (42) de liefde hervonden heeft, straalt ze weer. Ze is een van de 16 finalisten van de verkiezing Miss De Luxe voor vrouwen tussen de 18 en de 55 jaar. “Na ziekte en tegenslagen wil ik mezelf bewijzen”, zegt ze.

Melissa woont met Andy aan de Revinzestraat, nabij de kerk van Don Bosco. Ze heeft drie kinderen: dochter Epheniya (19), zoon Aediyan (16) en dochter Xeniya (11). En twee plusdochters, de kinderen van Andy: Maïty (16) en Hailey (13). Ze werkt als opvoedster in Potterie 16 in Lichtervelde, onderdeel van De Vleugels uit Klerken voor mensen met een verstandelijke beperking.

Ze heeft ook een bijscholing nagelstyliste gevolgd en maakt graag decoratiestukjes. In haar vrije tijd ruilt ze de hakken van de missverkiezing voor laarzen om in haar tuin aan de slag te gaan. Ze heeft er onder meer kippen, konijnen, poezen en… een zwart varkentje lopen, haar lievelingsdier.

Totaal geen tafelspringer

De verkiezing van Miss De Luxe draait veel meer om persoonlijkheid dan om uitzicht. De presence is belangrijk, de leeftijd niet. De jongste finaliste is 19, de oudste 55. Een maatje meer kan perfect, al is dat bij Melissa niet het geval: ze is slank gebouwd.

“Ik ben totaal geen tafelspringer, maar eerder iemand die timide is”, zegt ze. “Dat staat in zekere zin haaks op een missverkiezing, want op een podium staan, vind ik lastig. Ik werd echter ingeschreven door mijn oudste dochter Epheniya en achteraf gezien, ben ik daar heel blij om. De verkiezing Miss De Luxe is anders dan anders. De sfeer is familiaal, je voelt je meteen thuis onder de kandidaten. Na alles wat ik meegemaakt heb, wil ik weer vol zelfvertrouwen kunnen kijken naar mezelf en dankzij deze missverkiezing lukt dat.”

Samen op reis

“De finalisten werden aangeduid na casting in De Pinte nabij Gent. Ik had oprecht niet gedacht bij de 16 gegadigden te zullen zijn, want er waren veel kandidaten voor de finale. Maar kijk: ik ben er toch bij. Dat heeft me een enorme boost gegeven.”

“De gala-avond met de eigenlijke verkiezing van Miss De Luxe heeft pas op zaterdag 9 december in Salons Mantovani in Oudenaarde plaats, maar we hebben met de finalisten al heel wat beleefd: diverse workshops, een catwalkopleiding, interviewlessen, defilés en noem maar op. We mogen ook nog samen op reis, maar kennen de bestemming nog niet. Uiteraard zou ik graag het kroontje bemachtigen, maar ik ben daar totaal niet op gefocust. Ik gun het iedereen. Dat ik de finale heb gehaald, is al een groot succes op zich.”

Steun voor Make-A-Wish

“Ik zei al dat ik wat terughoudend van aard ben, maar anderzijds: als ik ergens voor ga, dan gá ik er ook voor. Ik ben geen opgever. De kanker en mijn relatiebreuk lieten me geen keuze: ik móest wel doorzetten. En dat ik daarin gelukt ben, heeft me geleerd om altijd naar je doelen te blijven streven.”

“De verkiezing Miss De Luxe steunt de actie Make-A-Wish. Elke finaliste wordt verondersteld geld voor dat initiatief in te zamelen. Ik heb al snoep en cupcakes verkocht, net als mooie sleutelhangertjes. En ik heb aan de rommelmarkt van Don Bosco deelgenomen. Ik ben blij via de missverkiezing Make-A-Wish te kunnen helpen.”