Torhoutse kerstverlichting kost 440.000 euro voor vier jaar

De Torhoutse gemeenteraad heeft maandagavond het bestek goedgekeurd voor de huur en het onderhoud van de kerstverlichting voor de termijn van eind 2023 tot en met begin 2027, vier eindejaarsperiodes in totaal. De totale kostprijs wordt geraamd op 440.000 euro, btw inbegrepen.

Het belang van mooie kerstverlichting in de eindejaarsweken mag niet onderschat worden, maar anderzijds hebben de sfeervolle lichtjes hun prijs. Gespecialiseerde firma’s kunnen zich nu aanmelden om de opdracht binnen te halen. Het bedrag van 440.000 euro – 110.000 euro per jaar – is een realistische inschatting van wat de stad zal moeten betalen, al kan het uiteraard in de praktijk wat minder of wat meer worden.

23.000 euro per eindejaarsweek

Onafhankelijk raadslid Koen Sap vond de uitgave te groot. “Zeker aangezien het enkel om het huren van kerstverlichting gaat”, reageerde hij. “Ik ben voorstander van een aangename kerstsfeer, maar het prijskaartje moet redelijk zijn. Een kost van 110.000 euro per jaar of ruim 23.000 euro per eindejaarsweek is veel te hoog. Ik heb twee jaar geleden al gevraagd om minstens een deel van de kerstverlichting aan te kopen en/of na te gaan of een samenwerking met de omliggende gemeenten eventueel mogelijk is. Hoe ver staat het daarmee?”

“Nu besteden we in vergelijking met vroeger álles uit”, reageerde burgemeester Kristof Audenaert (CD&V). “Onze stedelijke technische dienst hoeft niets meer te doen. We denken dat dit de meest gunstige manier van werken is. Zelf aankopen, is in elk geval niet aan de orde. Dat zou ons net veel meer kosten.”

Raadslid Sap keurde als enige het punt af. Alle andere partijen lieten een ja horen.