Torhoutse jeugdschrijver Frank Geleyn (62) overleden

Frank Geleyn, de bekende Torhoutse jeugdschrijver, is overleden. Hij sukkelde al geruime tijd met zijn gezondheid. Hij is maar 62 jaar geworden. Hij heeft jarenlang lesgegeven aan het Margareta Maria Instituut in Kortemark.

Frank woonde met zijn vrouw Kristien Vanderleen (63) in de Oisestraat op de wijk Torhout-Oost. Hij laat twee getrouwde zonen na, Tim (33) en Sam (30), en een kleindochtertje Nova (1). Hij was romanist van opleiding en is bijna 40 jaar leraar Frans aan het MMI geweest.

Minzame en belezen man met uitstekende pen

Frank zou dit jaar zijn twintigste verjaardag vieren als auteur van kinder- en jeugdboeken. Hij had er een 20-tal op zijn palmares, waarvan enkele vertaald in het Chinees, Koreaans en Deens. Hij interesseerde zich ook in sterrenkunde en was lid van de Volkssterrenwacht Beisbroek.

Vorig najaar bracht hij bij uitgeverij De Eenhoorn nog het jeugdboek ‘Het net’ uit. Dat was met zijn 148 bladzijden niet alleen het dikste, maar ook het meeste aangrijpende dat hij geschreven heeft. Het verhaal gaat over voetbal, gamen en verliefd zijn, maar vooral over kanker. Specifiek NET-kanker, waardoor hij zelf getroffen werd. NET staat voor Neuro-Endocriene Tumoren, een zeldzame vorm van de gevreesde ziekte.

Frank zal herinnerd worden als een minzame en belezen man met een uitstekende pen. Een warme echtgenoot ook en een liefhebbende vader en opa. Hij kon zich in het schrijven van zijn boeken helemaal uitleven en er zich aan optrekken op momenten dat hij het fysiek moeilijker had. Hij zal uiteraard heel erg gemist worden door zijn familie en vrienden, maar tevens door de vele jonge lezers waarvoor hij met hart en ziel schreef.

De uitvaart heeft plaats op zaterdag 14 januari om 11.30 uur in de aula van het Rouwcentrum Logghe aan de Amersveldestraat in Kortemark.