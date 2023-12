Torhoutse jeugddienst lanceert hiphopnummer ‘Gie en ik’

De Torhoutse jeugddienst heeft een eigen hiphopnummer opgenomen en zopas gelanceerd. Het heet ‘Gie en ik’ en wil jongeren van alle slag bereiken met muziek. De drijvende kracht achter het project is jeugdopbouwwerker Lars Courtens, die het nummer trouwens samen met twee ervaren rappers zelf zingt.

Bij het nummer hoort een videoclip die bijna vijf minuten duurt. Er werd onder meer gefilmd op het skatepark, op school en op de stedelijke kinderboerderij.

Rappen in het West-Vlaams

Er wordt in het West-Vlaams gerapt. De boodschap is duidelijk: we moeten er zijn voor elkaar en elkaar respecteren, wie we ook zijn of hoe we er ook uitzien. Het wordt meerdere keren herhaald in het nummer: Gie en ik en ik en gie, we zien ollemol geliek.

“Dit muziekproject moet een schouderklop geven aan elke jongere in onze stad”, zegt Lars. “Het is opgedragen aan zij die nog te weinig gehoord worden. Met de tekst willen we de jongeren aansporen om solidair te zijn met elkaar en om te zorgen voor elkaar, welke uitdagingen ze ook op hun pad krijgen. Door er voor elkaar te zijn, kunnen er heel wat problemen verholpen worden.”

Met videoclip erbij

Lars broedde al enkele maanden op het idee en vond uiteindelijk de naar zijn gevoel ideale formule voor het lied. Het is een samenwerking geworden met enkele professionele artiesten en jongeren uit zijn netwerk. Lars, alias Povo, heeft het lied ingezongen samen met Sam Samoerai Durnez en Sasha Tubbie De Zutter.

Als beatmaker werd Maarten Verbrugghe ingeschakeld. Als Maartn Beats maakte hij eerder al muziek voor rappers uit onder andere Nederland en de Verenigde Staten. Het nummer werd opgenomen in de Boeshido Studio in het Oost-Vlaamse Semmerzake.

“Om het lied kracht bij te zetten, wilden we er graag een videoclip bij”, zegt Lars. “Daarvoor hebben we een beroep gedaan op Kenneth Scieur van One Try Photo & Video. Die heeft jarenlange ervaring met het maken van clips, vooral in het hiphopgenre.”

Het nummer ligt goed in het gehoor en is samen met de clip te beluisteren en te zien op YouTube onder de noemer Gie en ik Jeugd Torhout. Je kunt het ook via Spotify beluisteren. “We zijn er zotcontent mee”, glundert Lars. “Ons hele team is er trots op. En nu hopen dat het aanslaat.”